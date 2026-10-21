《台中通》攜超人氣 IP「醜白兔」11月7日邀大小朋友清水歡度親子時光

超人氣IP「醜白兔」將在清水區牛埔仔運動公園登場！台中市政府數位發展局攜手清水區公所，將於11月7日(星期六)下午2時舉辦「台中通x醜白兔 親子同樂集章趣」親子活動，結合台中通APP數位集章遊戲，完成任務還可兌換限量精美好禮。

活動並於21日舉辦發布會，誠摯邀請大小朋友一起參與，共度美好豐富的假日時光。

市府副秘書長林谷隆於致詞中指出，為打造幸福宜居的智慧城市，市府積極打造《台中通》APP，將民眾常使用到的服務整合到單一平台上，讓市民生活更便利，更是爸媽的好幫手。

例如線上申請育兒津貼、預約孩子疫苗接種、線上繳納學雜費及停車費等，也因此數位局從112年運用《台中通》舉辦親子闖關集章活動，透過寓教於樂的方式推廣數位應用，深獲大小朋友們喜愛。

今年聯手清水區公所，特別安排建國國小弦樂團帶來開幕表演、知名IP醜白兔巨型氣偶裝置及互動見面會、小小大世界創意舞蹈表演與魔幻氣球秀等豐富精彩的活動內容，當天現場更結合清水青農市集，讓大小朋友共度輕鬆歡樂的午後時光。

數位局表示，此次攜手清水區公所舉辦親子活動，除了將市府數位力帶到海線讓市民朋友更了解智慧服務，也結合青農市集推廣在地農特產及人文風情。

本次活動融合數位集章遊戲，關卡包含清水特產與文化的「扭蛋轉轉樂」、了解《台中通》數位服務的「套圈我最行」、還有精心設計的「減碳小英雄」，達成指定走路步數完成任務。

此外，也有清水區公所舉辦的高美濕地「明信片DIY」，完成全部關卡即可兌換限量石虎家族水壺，豐富有趣的活動內容，數位局誠摯邀請大小朋友們11月7日下午一起到清水牛埔仔運動公園同樂。