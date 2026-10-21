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亞洲華文作家協會大會移師台中 探討文化傳承與創新

中央社／ 台中21日電

亞洲華文作家協會今天在台中市舉辦「第16屆會員代表大會暨華文文學與中華文化傳承論壇」，邀集70多名海內外作家及學者齊聚，探討華文文學的文化傳承、科技應用與世代創新。

台中市工商發展投資策進會攜手亞洲華文作家協會及國立台中科技大學，於台中科大舉辦會員代表大會，邀集來自香港、澳門、新加坡、越南、美國、加拿大、德國、澳大利亞及台灣等地70多名作家與學者齊聚交流。

工策會說明，創立46年的亞洲華文作家協會首度移師台中，透過專題演講、文學論壇及作品交流，共同探討華文文學的文化傳承、科技應用與世代創新，促進台中與國際華文文壇交流。

工策會表示，這次大會由亞洲華文作家協會理事長廖書蘭及台中科大校長陳同孝共同主持，匯聚海內外華文文壇重要人士，多名作家遠從美國紐約、加州、華府，加拿大安大略省、澳洲雪梨及德國等地來台參與。其中最高齡者為96歲資深作家李光清，也有英國會計師俞雅凡、香港鄭盛及台灣青年謝三進等年輕世代作家加入，展現華文文學跨越地域與世代的交流活力。

廖書蘭在會中表示，華文文學不僅是文字藝術，更承載不同地域華人社會的歷史記憶、文化情感與人文價值，感謝產官學各界及台中科大的支持，期盼透過此次大會深化海內外作家與學術界的交流合作，結合青年參與、作品典藏及城市采風，讓文學走入校園、融入城市並傳承世代，也讓台中成為連結全球華文文學的重要文化交流平台。

除了專題演講及論壇交流外，工策會表示，大會也舉辦「作家作品展」，募集超過100種、300餘冊著作，提供作家現場觀摩及交換交流，並由作家捐贈台中科大圖書館典藏。

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