民眾跌落、瓦斯漏氣還停水停電 彰化永樂街施工惹民怨

彰化市永樂街道路改善工程施工期間，陸續傳出民眾跌落、瓦斯滲漏、水管遭挖破及停水停電等情況，另有商家反映招牌遭施工損壞，卻找不到明確負責窗口。縣議員温芝樺今天要求全面檢查施工安全、建立通報平台，彰化市公所表示，將督促廠商改善，若查證損害確因施工造成，將依契約要求賠償。

温芝樺表示，永樂街側溝全面開挖，住戶出入口僅以木板搭設臨時通道，下方有裸露鋼筋。據她接獲的反映，已有3名民眾不慎跌落。現場部分鋼筋未設防護套，開挖區域也缺乏型鋼護欄，要求施工單位全面檢查出入口及臨時通道，完善護欄、圍設與警示措施，避免意外再發生。

她指出，施工期間曾發生瓦斯滲漏、自來水管遭挖破及停水停電，另有商家反映廣告招牌遭施工損壞，卻不清楚應向哪個單位求助。她希望施工包商建立工程資訊及民眾回報平台，整合施工進度、管線施工、停水停電及瓦斯、電信設施異常等資訊，並提供明確聯絡方式，方便居民即時通報。

彰化市公所表示，將要求施工廠商改善，並責成監造單位加強稽核。若查證損害確因施工造成，將依契約要求廠商賠償。施工期間如需協助，可聯繫工地負責人洪先生（0905-800687、04-7326688），或市公所工務課陳先生（04-7222141轉1610）。公所也將印製宣傳單，投遞至工區兩側住戶，提供通報資訊。

永樂街道路改善工程範圍自永樂街至台1線，全長約366公尺，工程包括側溝、人行道及照明設施改善，工期180日曆天。

市公所指出，永樂街商圈現有設施已使用超過20年，地下管線複雜且多已老舊。施工前曾召開管線協調會議，由自來水、瓦斯等單位先行辦理管線汰換工程，但部分地下管線因年代久遠、埋設位置不明，開挖時仍發生破損情形。