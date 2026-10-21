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彰化溪州河濱公園啟用 融入濁水溪畔故事展現在地文化

中央社／ 彰化21日電

位於西螺大橋北端附近的彰化縣溪州河濱公園啟用，彰化縣長王惠美表示，園區將濁水溪畔在地歷史故事與水文記憶融入環境設計，讓民眾休憩之餘，也能感受人文底蘊。

王惠美今天出席溪州河濱公園啟用典禮時表示，此案面積3.6公頃，工程費新台幣4500萬元，感謝經濟部水利署第四河川分署對土地使用計畫核定，及溪州鄉公所幫忙協調原先承租用的農民，將過去農田景觀打造為兼具歷史人文、親子遊憩及運動休閒的共融公園。

王惠美說，園區保留既有彩繪稻田與軍事哨所碉堡，並以西螺大橋為主軸，設置歷史解說步道，透過竹筏彩繪、糖鐵五分車及鐵軌等意象，呈現從早期竹筏渡河到糖鐵繁榮時期的歷史演進。

公園內有滑步車場、彩繪牆、多功能草坪與多項兒童遊具，以及體訓冒險場、樂齡體健設施，滿足各年齡層運動與休閒需求。景觀木平台設有階梯式座椅，可從不同角度欣賞西螺大橋景色。

王惠美提及，縣府推動「一鄉鎮一特色公園」政策，溪州河濱公園為縣內第19座共融式特色公園，目前還有7座陸續施工。

第四河川分署表示，濁水溪水尾堤段整體環境營造工程預計明年10月完工，後續將結合溪州在地文化打造綠色廊道，成為溪州新亮點。

彰化 濁水溪

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