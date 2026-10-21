農田變身親子樂園 彰化斥資4500萬打造共融公園 就在西螺大橋旁

彰化縣府近年積極推動「一鄉鎮一特色公園」，溪州河濱公園今天啟用，成為縣內第19座共融式特色公園，面積約3.6公頃，投入工程經費4500萬元，目前另有7座特色公園陸續施工中。溪州河濱公園設置多樣化兒童遊具、滑步車場、彩繪牆、多功能草坪、體訓冒險場及樂齡體健設施，滿足不同年齡層需求。

彰化縣長王惠美表示，在溪州水尾震威宮主委鐘德順提議下，縣府推動溪州河濱公園改造，經濟部水利署第四河川分署核定土地使用計畫，並由溪州鄉公所協調原承租農民，在中央、地方與農民共同努力下，將原有農田景觀改造為結合歷史人文、親子遊憩及運動休閒的共融公園，均衡西螺大橋南北兩端發展，為南彰化民眾打造全齡共享的休憩空間。

王惠美指出，溪州河濱公園的特色在於將濁水溪畔的歷史故事與水文記憶融入環境設計，園區保留既有彩繪稻田及軍事哨所碉堡，並以西螺大橋為主軸，融入「心」的意象，打造雙心造型休憩空間。園區也設置歷史解說步道，透過竹筏彩繪、糖鐵五分車及鐵軌等元素，呈現從早期竹筏渡河到糖鐵繁榮時期的歷史演進。

配合西螺大橋鮮明的橋體色彩，溪州河濱公園遊具以亮眼的紅色為主調，與周邊景觀相互呼應；景觀木平台則設有階梯式座椅，民眾可從不同角度欣賞西螺大橋。

經濟部水利署第四河川分署秘書黃文郁表示，縣府團隊在短短8個月內完成溪州河濱公園改造，濁水溪水尾堤段整體環境營造工程也已順利發包，預計明年10月完工。

彰化溪州河濱公園將原有農田景觀改造為結合歷史人文、親子遊憩及運動休閒的共融公園，有助均衡西螺大橋南北兩端發展。圖／彰化縣府提供