快訊

打不起瘦瘦針？網推「窮人版猛健樂」菜單 吃5種天然食材免花大錢

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化員林溝皂里長選舉少一人 參選人驟逝、3萬元保證金將退還

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化有里長參選人突然過世，彰化縣選舉委員會表示，依規定參選人若於投票日前過世，已繳交的3萬元保證金將全額退還。聯合報系資料照
彰化有里長參選人突然過世，彰化縣選舉委員會表示，依規定參選人若於投票日前過世，已繳交的3萬元保證金將全額退還。聯合報系資料照

彰化縣員林市溝皂里長選舉傳出憾事，無黨籍里長參選人朱瑞期昨晚在家中過世，享年65歲，原本登記參選的他，無法再參與年底選舉，消息傳出後，令地方里民不捨。彰化縣選舉委員會表示，依規定參選人若於投票日前過世，已繳交的3萬元保證金將全額退還。

朱瑞期今年9月1日完成參選登記，原本溝皂里長選舉共有3人角逐，包括現任里長張衍澧及張維堯。隨著朱瑞期離世，選委會表示，該選區仍有2名參選人，選舉程序不受影響。

選委會指出，參選人若於投票日前過世，經核對身分後，將把原繳交的3萬元保證金全額退還，由其法定繼承人依法受領。

此外，本周五將進行候選人號次抽籤，縣長、縣議員、鄉鎮市長參選人資格已由中央選舉委員會最終審定，縣選委會也完成鄉鎮市民代表、村里長候選人資格審定。

選委會表示，此次共有13人資格不符，原因包含重複登記，已通知鄉鎮市公所轉知當事人。資格審定未通過者，依法不得參加後續號次抽籤及選舉。

另外，近日伸港鄉一名鄉民代表參選人透過臉書公開表示，因健康因素退出選舉。選委會指出，參選人完成登記後，即使自行宣布退選，仍會依程序通知其參加號次抽籤；若未出席，將由主持人代為抽籤，最終仍會依正常程序刊登選舉公報，並非自行宣布退選就能取消候選人資格。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 里長 員林 無黨籍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

民進黨北市黨部6區全面配票 推1128配票行動指南

謝典霖拚連任議員競總11月8日成立 羈押若延長恐錯過議長選舉

台南綠地中的「藍天」艱困選區 民進黨議員掛沈伯洋合照催票

相關新聞

彰化員林溝皂里長選舉少一人 參選人驟逝、3萬元保證金將退還

彰化縣員林市溝皂里長選舉傳出憾事，無黨籍里長參選人朱瑞期昨晚在家中過世，享年65歲，原本登記參選的他，無法再參與年底選舉，消息傳出後，令地方里民不捨。彰化縣選舉委員會表示，依規定參選人若於投票日前過世，已繳交的3萬元保證金將全額退還。

網傳豐原轉運中心地層下陷中市府闢謠 民代今現勘要求釐清原因

網傳「豐原轉運中心地層下陷嚴重、影響地下停車場」，台中市政府交通局昨晚澄清相關說法與事實不符。經查沉陷位置位於東仁街「行人徒步區」，今天開挖查原因，中市議員謝志忠今天現勘，目前正在開挖，謝志忠說，疑似掏空深度約2.4米左右，範圍還未確認，已要求相關單位盡速查明真相，立即改善。

爭取台鐵增設「朴子通勤站」今會勘 串聯豐原、山城交通和觀光

豐原有地方人士爭取新設台鐵朴子通勤站，串聯豐原東區、石岡、東勢山城交通與觀光新契機，豐原區里長協會理事長連佳振和協會多位里長邀交通部鐵道局、台鐵公司和台中市府相關單位人員今天現勘；台鐵公司人員表示，增設鐵路車站應由地方政府先辦理可行性研究，並由地方政府向交通部爭取可行性研究經費，再由台鐵公司配合審查。

總統助攻 彰化水五金聚落計畫過關

內政部都市計畫委員會昨修正通過「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，彰化縣長王惠美感謝賴清德總統等人協助。王惠美表示縣府將優先推動約一○七公頃公辦市地重劃，完善產業、住宅、道路及汙水處理等公共設施。

台中會展二期60億經費 中央重申埋單

賴清德總統昨天到台中參訪台灣國際五金工具博覽會，致詞時提到因民進黨市長參選人何欣純爭取，中央允諾全額負擔台中國際會展中心二期西側展館約六十億元經費，預計明年動工。市府回應，中央出建設經費、市府則出土地，預定二○三一年完工，營運收益依雙方契約比例分配。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。