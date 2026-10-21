彰化員林溝皂里長選舉少一人 參選人驟逝、3萬元保證金將退還

彰化縣員林市溝皂里長選舉傳出憾事，無黨籍里長參選人朱瑞期昨晚在家中過世，享年65歲，原本登記參選的他，無法再參與年底選舉，消息傳出後，令地方里民不捨。彰化縣選舉委員會表示，依規定參選人若於投票日前過世，已繳交的3萬元保證金將全額退還。

朱瑞期今年9月1日完成參選登記，原本溝皂里長選舉共有3人角逐，包括現任里長張衍澧及張維堯。隨著朱瑞期離世，選委會表示，該選區仍有2名參選人，選舉程序不受影響。

選委會指出，參選人若於投票日前過世，經核對身分後，將把原繳交的3萬元保證金全額退還，由其法定繼承人依法受領。

此外，本周五將進行候選人號次抽籤，縣長、縣議員、鄉鎮市長參選人資格已由中央選舉委員會最終審定，縣選委會也完成鄉鎮市民代表、村里長候選人資格審定。

選委會表示，此次共有13人資格不符，原因包含重複登記，已通知鄉鎮市公所轉知當事人。資格審定未通過者，依法不得參加後續號次抽籤及選舉。

另外，近日伸港鄉一名鄉民代表參選人透過臉書公開表示，因健康因素退出選舉。選委會指出，參選人完成登記後，即使自行宣布退選，仍會依程序通知其參加號次抽籤；若未出席，將由主持人代為抽籤，最終仍會依正常程序刊登選舉公報，並非自行宣布退選就能取消候選人資格。