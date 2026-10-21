台中購物節暖身6天破5.6億元！中市經發局推「到店抽」助攻庶民經濟

2026台中購物節暖身活動買氣熱絡，短短6天消費登錄金額突破5.6億元、發票登錄逾112萬張！市府經濟發展局今年推出「到店抽」新措施，透過走訪在地店家、現場抽獎及特色商品推廣，帶動商圈人潮與消費商機。

經發局長張峯源率隊走進自由路商圈百年糕餅老店「陳允寶泉」，攜手商圈主委暨陳允寶泉總經理翁羿琦抽出1,000名幸運得主，送出店家贊助的千盒太陽餅，讓購物節行銷效益深入地方、活絡庶民經濟。

張峯源表示，台中購物節已成為全台具代表性的城市行銷活動，為回應民眾及店家期待，今年特別推出暖身登錄，讓民眾提前熟悉「台中通TCPASS APP」操作及消費登錄方式。

活動開跑6天，消費登錄金額即突破5.6億元，平均每日近1億元，其中外縣市消費登錄金額逾8,400萬元、微型店家登錄金額也突破6,600萬元，顯示購物節尚未正式登場，已吸引民眾踴躍參與，為地方消費市場注入活力。

張峯源指出，今年首度推出的「到店抽」，就是希望讓在地店家成為購物節主角，透過市府整體宣傳資源，增加店家曝光及與消費者互動的機會，將活動聲量轉化為實際商機。

尤其微型店家是庶民經濟的重要基礎，今年已有超過1.5萬家店家推出約2萬項優惠，市府也將持續透過到店抽及各項行銷活動，鼓勵民眾走進商圈、支持在地消費，讓購物節效益擴及更多基層店家。

經發局表示，此次「到店抽」特別走進自由路商圈百年老店陳允寶泉，由店家響應贊助1,000盒太陽餅作為暖身抽獎好禮。

自由路商圈主委、陳允寶泉總經理翁羿琦說，自由路商圈匯集許多歷史悠久的糕餅品牌，是台中經典伴手禮的重要據點，感謝市府透過購物節協助商圈行銷，也期待吸引更多民眾走進商圈、認識在地品牌，讓傳統糕餅文化與老店特色持續傳承。

經發局補充，「到店抽」自即日起推出，購物節正式開跑後也將持續辦理至活動結束，透過結合在地特色店家與商品，擴大購物節帶動的消費效益。

暖身登錄活動則持續至10月23日，歡迎民眾把握機會下載或更新「台中通TCPASS APP」，參與暖身抽獎。

經發局提醒，2026台中購物節將於10月24日至12月25日正式登場，規劃天天抽、周周抽、月月抽、隔周抽汽車及壓軸好宅等多重好禮。更多活動資訊可至「台中通TCPASS APP」下載專區(https://tcpass.taichung.gov.tw/app-info/index)，或台中購物節Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/shoppingtaichung)查詢。

經發局長張峯源(中)與自由路商圈主委翁羿琦(右)共同抽出購物節暖身千萬禮。中市經發局／提供

微型店家是庶民經濟的重要基礎。中市經發局／提供

台中購物節「暖身到店抽」走進自由路商圈店家陳允宝泉。中市經發局／提供