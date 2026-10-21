爭取台鐵增設「朴子通勤站」今會勘 串聯豐原、山城交通和觀光

豐原有地方人士爭取新設台鐵朴子通勤站，串聯豐原東區、石岡、東勢山城交通與觀光新契機，豐原區里長協會理事長連佳振和協會多位里長邀交通部鐵道局、台鐵公司和台中市府相關單位人員今天現勘；台鐵公司人員表示，增設鐵路車站應由地方政府先辦理可行性研究，並由地方政府向交通部爭取可行性研究經費，再由台鐵公司配合審查。

為改善豐原東區居民通勤需求，並串聯石岡、東勢山城公共運輸及自行車觀光發展，豐原區里長協會理事長連佳振發起爭取增設「台鐵朴子通勤站」，今天邀集交通部鐵道局、台鐵公司、台中市府交通局與民政局等單位，及豐原、石岡、東勢多位里長在后豐鐵馬道與東豐綠綠色走廊附近現勘，觀光業者與地方居民也到場觀心。

連佳振表示，今天會勘針對朴子地區既有鐵路沿線站址條件、區間車停靠可行性、通勤運量、山城轉乘需求及自行車觀光效益進行討論，建請台中市政府交通局啟動設站可行性研究，促進中央與地方共同研商；他說地方爭取增設台鐵朴子通勤站，可串聯石岡、東勢山城轉乘需求，減少民眾進入豐原市中心轉乘的不便，也能結后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊，帶動山城觀光發展。

連佳振表示，若能增設台鐵朴子站，可補齊豐原東區6里通勤需求，周邊數萬居民可搭區間車到台中市區和高鐵，免受困尖峰車陣；地方增取的是單純通勤停靠站，台鐵維持既有正線，設簡易月台只停靠區間車，確保台鐵幹線容量和準點率。

鐵道局表示，台鐵鐵道立體化或設大平台需由地方政府提出申請，增設站體該局沒有行政程序依據；台鐵公司表示，增設鐵路車站應由地方政府先辦可行性研究，並由地方政府向交通部爭取可行性研究經費，後續由台鐵配合審查；現階段建議由地方政府增開可行性高的公車路線，如未來運量需求提升，地方政府可依規定辦理增設車站計畫。