網傳豐原轉運中心地層下陷中市府闢謠 民代今現勘要求釐清原因

網傳「豐原轉運中心地層下陷嚴重、影響地下停車場」，台中市政府交通局昨晚澄清相關說法與事實不符。經查沉陷位置位於東仁街「行人徒步區」，今天開挖查原因，中市議員謝志忠今天現勘，目前正在開挖，謝志忠說，疑似掏空深度約2.4米左右，範圍還未確認，已要求相關單位盡速查明真相，立即改善。

網傳「豐原轉運中心地層下陷嚴重、影響地下停車場」等訊息，台中市政府交通局昨晚急澄清相關說法與事實不符。經查沉陷位置位於東仁街「行人徒步區」，與轉運中心主體建築或地下停車場無關，轉運中心運作與停車均正常，建設局今天針對該徒步區開挖釐清原因並盡速修復，維護通行安全。

交通局表示，為釐清該徒步區沉陷原因，建設局已安排今天開挖，並依查核結果研擬修復措施。施工期間將採取必要安全維護與動線管理，盡可能降低對行人的影響。市府強調，豐原轉運中心主體建築、停車場及客運營運皆正常，網傳影響停車場並非事實。針對東仁街徒步區沉陷已啟動處理，提醒民眾行經時留意安全指引並配合動線調整，交通局也將持續掌握進度，確保轉乘服務與行人安全。

謝志忠表示，經現場初步勘查，豐原轉運站地下1樓及地下2樓目前皆可正常停車；但轉運站人行道確實出現地面下陷情形。經現場研判，不排除因地下水管線破裂，導致水流持續沖刷、造成土石流失，實際原因仍有待進一步調查確認。

謝志忠提醒民眾，近期如需經過豐原轉運站相關施工及管制區域，務必謹慎小心、注意安全，請用路人及鄉親無須過度恐慌。他強調團隊將持續關注事件進展，督促相關單位盡速查明原因、落實改善，守護市民的通行安全。