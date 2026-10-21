快訊

打不起瘦瘦針？網推「窮人版猛健樂」菜單 吃5種天然食材免花大錢

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

聽新聞
0:00 / 0:00

網傳豐原轉運中心地層下陷中市府闢謠 民代今現勘要求釐清原因

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
網傳「豐原轉運中心地層下陷嚴重、影響地下停車場」，台中市政府交通局昨晚澄清相關說法與事實不符。經查沉陷位置位於東仁街「行人徒步區」，今天開挖查原因，中市議員謝志忠到場了解。圖／中市議員謝志忠提供
網傳「豐原轉運中心地層下陷嚴重、影響地下停車場」，台中市政府交通局昨晚澄清相關說法與事實不符。經查沉陷位置位於東仁街「行人徒步區」，今天開挖查原因，中市議員謝志忠到場了解。圖／中市議員謝志忠提供

網傳「豐原轉運中心地層下陷嚴重、影響地下停車場」，台中市政府交通局昨晚澄清相關說法與事實不符。經查沉陷位置位於東仁街「行人徒步區」，今天開挖查原因，中市議員謝志忠今天現勘，目前正在開挖，謝志忠說，疑似掏空深度約2.4米左右，範圍還未確認，已要求相關單位盡速查明真相，立即改善。

網傳「豐原轉運中心地層下陷嚴重、影響地下停車場」等訊息，台中市政府交通局昨晚急澄清相關說法與事實不符。經查沉陷位置位於東仁街「行人徒步區」，與轉運中心主體建築或地下停車場無關，轉運中心運作與停車均正常，建設局今天針對該徒步區開挖釐清原因並盡速修復，維護通行安全。

交通局表示，為釐清該徒步區沉陷原因，建設局已安排今天開挖，並依查核結果研擬修復措施。施工期間將採取必要安全維護與動線管理，盡可能降低對行人的影響。市府強調，豐原轉運中心主體建築、停車場及客運營運皆正常，網傳影響停車場並非事實。針對東仁街徒步區沉陷已啟動處理，提醒民眾行經時留意安全指引並配合動線調整，交通局也將持續掌握進度，確保轉乘服務與行人安全。

謝志忠表示，經現場初步勘查，豐原轉運站地下1樓及地下2樓目前皆可正常停車；但轉運站人行道確實出現地面下陷情形。經現場研判，不排除因地下水管線破裂，導致水流持續沖刷、造成土石流失，實際原因仍有待進一步調查確認。

謝志忠提醒民眾，近期如需經過豐原轉運站相關施工及管制區域，務必謹慎小心、注意安全，請用路人及鄉親無須過度恐慌。他強調團隊將持續關注事件進展，督促相關單位盡速查明原因、落實改善，守護市民的通行安全。

網傳「豐原轉運中心地層下陷嚴重、影響地下停車場」，台中市政府交通局昨晚澄清相關說法與事實不符。經查沉陷位置位於東仁街「行人徒步區」，今天開挖查原因，中市議員謝志忠（左）到場了解。圖／中市議員謝志忠提供
網傳「豐原轉運中心地層下陷嚴重、影響地下停車場」，台中市政府交通局昨晚澄清相關說法與事實不符。經查沉陷位置位於東仁街「行人徒步區」，今天開挖查原因，中市議員謝志忠（左）到場了解。圖／中市議員謝志忠提供

豐原 地層下陷 謝志忠 議員 台中市 行人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

網傳豐原轉運中心地層嚴重下陷 中市府澄清：停車場、客運營運正常

嘉義市文化公園難停車有解 議員要市府爭取補助建地下停車場　

台積電鋼構工程釀4死工安事故 疑螺栓彈性疲乏、數量不足釀禍

台積電楠梓廠重大工安釀第4死 最後一名傷者搶救昨深夜不治

相關新聞

彰化員林溝皂里長選舉少一人 參選人驟逝、3萬元保證金將退還

彰化縣員林市溝皂里長選舉傳出憾事，無黨籍里長參選人朱瑞期昨晚在家中過世，享年65歲，原本登記參選的他，無法再參與年底選舉，消息傳出後，令地方里民不捨。彰化縣選舉委員會表示，依規定參選人若於投票日前過世，已繳交的3萬元保證金將全額退還。

網傳豐原轉運中心地層下陷中市府闢謠 民代今現勘要求釐清原因

網傳「豐原轉運中心地層下陷嚴重、影響地下停車場」，台中市政府交通局昨晚澄清相關說法與事實不符。經查沉陷位置位於東仁街「行人徒步區」，今天開挖查原因，中市議員謝志忠今天現勘，目前正在開挖，謝志忠說，疑似掏空深度約2.4米左右，範圍還未確認，已要求相關單位盡速查明真相，立即改善。

爭取台鐵增設「朴子通勤站」今會勘 串聯豐原、山城交通和觀光

豐原有地方人士爭取新設台鐵朴子通勤站，串聯豐原東區、石岡、東勢山城交通與觀光新契機，豐原區里長協會理事長連佳振和協會多位里長邀交通部鐵道局、台鐵公司和台中市府相關單位人員今天現勘；台鐵公司人員表示，增設鐵路車站應由地方政府先辦理可行性研究，並由地方政府向交通部爭取可行性研究經費，再由台鐵公司配合審查。

總統助攻 彰化水五金聚落計畫過關

內政部都市計畫委員會昨修正通過「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，彰化縣長王惠美感謝賴清德總統等人協助。王惠美表示縣府將優先推動約一○七公頃公辦市地重劃，完善產業、住宅、道路及汙水處理等公共設施。

台中會展二期60億經費 中央重申埋單

賴清德總統昨天到台中參訪台灣國際五金工具博覽會，致詞時提到因民進黨市長參選人何欣純爭取，中央允諾全額負擔台中國際會展中心二期西側展館約六十億元經費，預計明年動工。市府回應，中央出建設經費、市府則出土地，預定二○三一年完工，營運收益依雙方契約比例分配。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。