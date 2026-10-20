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網傳豐原轉運中心地層嚴重下陷 中市府澄清：停車場、客運營運正常
社群平台Threads晚間有人發文，指台中市豐原轉運中心地層嚴重下陷，甚至影響地下室機車停車場，引發關注。台中市政府交通局今天深夜澄清，網傳說法與事實不符，經查沉陷位置是在東仁街「行人徒步區」，與轉運中心主體建築及地下停車場無關，目前轉運中心營運及停車均正常。
交通局表示，為釐清東仁街行人徒步區沈陷原因，建設局已安排明天開挖調查，將依現場查核結果研擬修復措施，並盡速完成修復。施工期間也會採取必要的安全維護及動線管理措施，盡可能降低對行人的影響。
市府強調，豐原轉運中心主體建築、地下停車場及客運服務目前均正常運作，網傳已影響地下停車場的說法並非事實。針對徒步區沉陷問題，市府已啟動後續處理作業，交通局也將持續掌握進度，確保轉乘服務正常及行人通行安全。
交通局提醒，民眾行經東仁街行人徒步區時，應留意現場安全指引，並配合施工期間的動線調整，避免發生危險。
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