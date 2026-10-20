網傳豐原轉運中心地層嚴重下陷 中市府澄清：停車場、客運營運正常

台中市某國小發生特教生遭綑綁事件，家長目擊就讀小一、缺乏口語表達能力的兒子，在課後照顧班被綁在椅子上，帶孩子就醫驗傷，診斷前胸、四肢及下巴有多處挫傷，已報警處理。人本基金會訪查發現，共有三名特教生受害，並指控校方以教師工作權及人力調度困難為由，消極處理。校方致歉，表示已調整涉案人員職務，避免接觸學生，並啟動調查。

2026-10-21 00:00