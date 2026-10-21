台中會展二期60億經費 中央重申埋單

賴清德總統昨天到台中參訪台灣國際五金工具博覽會，致詞時提到因民進黨市長參選人何欣純爭取，中央允諾全額負擔台中國際會展中心二期西側展館約六十億元經費，預計明年動工。市府回應，中央出建設經費、市府則出土地，預定二○三一年完工，營運收益依雙方契約比例分配。

台中國際會展中心東側展館已啟用，土地與工程經費由中市府全額支應，西側展館由中市府出土地，設定地上權給經濟部，行政院前副院長鄭文燦二○二四年已宣布，工程經費六十億元由中央支應。賴總統昨「重申」中央全額支應。

國民黨市長參選人江啟臣競總發言人廖偉翔表示，歡迎賴總統重申支持台中建設。西側展館早在二○二四年三月廿五日已獲行政院核定，由中央全額出資、中市市府提供土地，由經濟部委託中市府興建；總統不宜在選前重新包裝成個人政績。

何欣純表示，目前會展中心聯外交通配套不足，捷運橘線僅行經中清路，尚未進入會展中心，民眾往返仍須仰賴接駁車。行政院已核定捷運橘線，她希望加速推動動工、完工，並進一步規畫捷運支線進入水湳經貿園區，串聯會展中心及周邊產業發展，呼籲中央支持後續規畫，提升交通便利性。

賴清德表示，產業發展需要良好環境，會展中心就是產業店面，二期展館對台中產業未來發展十分重要。何欣純為爭取建設經費，曾找過他、行政院長及經濟部，要求中央全額補助西側展館。他當場宣布「總經費六十億元中央全部支付沒有問題。」並稱何無時無刻為台中發展發聲，令人欽佩，希望大家給予掌聲與祝福。

台中市經發局指出，西側展館是中央與地方合作開發計畫，市府提供約三點五八公頃、價值一百零五億元土地，設定七十年地上權予經濟部。受原物料及營建成本上漲影響，中央提高補助至約六十點三一億元，採中央出資、市府興建模式，營運收益依雙方契約比例分配。統包工程已於今年九月中旬完成簽約，預定二○三一年完工。