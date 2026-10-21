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總統助攻 彰化水五金聚落計畫過關

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」昨在內政部都委會修正通過，未來可解決產業發展形成的工廠、農地及住宅混雜亂象。圖／彰化縣府提供
「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」昨在內政部都委會修正通過，未來可解決產業發展形成的工廠、農地及住宅混雜亂象。圖／彰化縣府提供

內政部都市計畫委員會昨修正通過「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」，彰化縣長王惠美感謝賴清德總統等人協助。王惠美表示縣府將優先推動約一○七公頃公辦市地重劃，完善產業、住宅、道路及汙水處理等公共設施。

賴清德總統今年八月廿一日與民進黨彰化縣長參選人陳素月出席彰化和美產業座談會時，曾提及前縣長魏明谷推動此案，並在三位彰化民進黨籍立委關心下，承諾中央將於年底前完成審議，成為計畫推進的重要進展。

王惠美昨感謝前總統蔡英文、賴清德總統及行政院長卓榮泰協助，讓計畫順利通過。她也期盼中央持續支持縣府推動的彰化交流道特定區計畫，帶動地方整體發展。

水五金田園生產聚落計畫範圍約七百八十五公頃，縣府二○一八年爭取行政院核定為「國家重大建設」，歷經多年規劃、地方溝通及中央審議，逐步凝聚共識，內政部都委會昨修正通過主要計畫。

王惠美指出，後續將優先推動約一○七公頃公辦市地重劃，整體規劃產業、住宅、道路、汙水處理及相關公共設施。其中，產業專用區將提供周邊業者進駐、遷建及轉型所需空間，並打造較完整的生活核心，兼顧產業發展、居民生活與環境品質。

至於計畫區內其他農業區，土地所有權人也可依都市計畫規定整合土地，透過開發許可方式提出申請。此次審議通過的開發許可總量上限為二百三十九公頃，其中產業專用區最多二百十五公頃、住宅區最多二十四公頃，未來將依實際需求逐步推動，避免土地零星、無序開發。

台灣水五金產業長期集中於鹿港、和美一帶，從原料、加工、表面處理到成品製造，形成完整且高度集中的產業鏈，是彰化重要的特色產業。面對韓國及大陸市場競爭，縣府希望透過都市計畫整體規劃，改善工廠、農地與住宅混雜的土地使用問題，並補足道路交通、汙水處理及公共設施不足等缺口，提供產業穩定發展空間，提升水五金產業競爭力。

此外，彰化縣府即日起至十一月十六日辦理「都市計畫特定工廠專用區專案通盤檢討案」公開展覽，並舉辦二十一場說明會。針對都市計畫區內約五百家特定工廠，縣府將採取「整體規劃、分別開發」方式，協助業者加速用地合法化，提升公共安全及產業環境。

彰化 王惠美 都市計畫 陳素月

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