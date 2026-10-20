新社花海31日登場 農業部估參訪逾400萬人次

2026新社花海於31日登場，展期至11月22日共23天，將再度結合台中市政府「台中國際花毯節」及農特產品展售活動，農業部估計，參訪人數可望超過往年，估計破400萬人次。

農業部今天舉行記者會，由種苗改良繁殖場介紹今年新社花海活動於10月31日至11月22日展出，將有廣達12.5公頃的花海景觀，可欣賞到50多種草花交織布局的美景，加上台中國際花毯節及農特產品展售，整體活動規模39.5公頃，從花卉景觀延伸至農業、觀光與消費體驗，打造適合親子、家庭及各年齡層遊客的山城旅遊場域。

除了賞花，今年新社花海規劃食農教育瓜果廊道品種展示區，並結合農業部農村發展及水土保持署、林業及自然保育署等單位設置特色主題專區，讓民眾從植物品種、農村文化、森林生態到農業永續，一次認識台灣農業的豐富內涵。

農業部次長胡忠一說，新社花海源自種苗改良繁殖場的機關開放日，自民國95年移至種苗場第二農場辦理後，逐步發展為全國知名的大型農業休閒活動，多年來，新社花海不只是賞花景點，更肩負農業推廣、產業行銷與地方發展的重要任務，透過花卉景觀串聯農村產業、休閒農業及山城觀光，讓民眾在賞花之餘，也能看見台灣農業的多元面貌。

胡忠一說，新社花海長期累積的品牌效益，已成為帶動台中山城農業旅遊的重要引擎，近年活動人潮持續成長，112年吸引312萬人次，113年及114年分別達358萬及398萬人次，估計今年可破400萬人次，這項活動成功帶動農業、商圈、餐飲、住宿及休閒旅遊。