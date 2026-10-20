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埔里山城有聲演唱會10月24日登場 金曲樂團宇宙人獻唱

中央社／ 南投縣20日電

埔里「山城有聲」演唱會24日晚間在仁愛公園舉行，卡司包含金曲獎最佳樂團宇宙人等，還有摸彩、美食攤位，鎮公所表示，盼透過多元活動，帶動埔里商圈、旅宿與餐飲經濟。

埔里鎮公所將於24日晚間在仁愛公園舉辦「山城有聲」演唱會，卡司包含宇宙人、李子森、袁小迪、于台煙、樂天女孩、PALLAS帕拉斯等，埔里鎮長廖志城說，演唱會免費入場，美食市集當天下午3時起匯聚10多家攤位，傍晚5時發摸彩券及螢光棒。

廖志城表示，去年在地母廟停車場首次舉辦「山城有聲」演唱會獲熱烈迴響，在鄉親期待下今年續辦，場地移到市區重要休憩據點仁愛公園；公園內的老人會館去年拆除重建，將打造全新多功能社會福利館，隨著工程接近尾聲，舉辦演唱會也預告社福館將落成。

廖志城說，埔里景觀豐富，虎頭山周邊觀光景點營造有成，平、假日遊客增加不少，元宵節活動「埔里森林逐燈祭」今年回歸虎頭山舉行，地理中心碑園區入口遊客資訊站日前啟用，進一步帶動遊客夜遊賞景，秋季舉辦的山城有聲演唱會則兼顧各年齡層喜好。

埔里 演唱會 宇宙人樂團 樂天女孩

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