胸痛、呼吸喘！40歲男心肌梗塞 彰基結合消防40分鐘打通血管及時搶命

中秋連假期間，40歲從事烘焙業林姓男子突發胸痛，延伸至脖子、下巴及後背，並伴隨呼吸喘、冒冷汗。他警覺可能是心肌梗塞，立即撥打119。彰基結合院前心電圖傳輸與線上醫療指導，提前啟動搶救機制，從到院至打通阻塞血管僅40分鐘，林男術後恢復良好，兩天後順利出院。

彰基指出，中秋節前，林男工作15至16小時，連假期間又與家人聚餐，攝取不少烤肉、甜水果及糕餅。發病當天下午，他躺在沙發上時突然胸痛，原以為是肌肉不適，但疼痛持續並擴散，出現呼吸喘及冒冷汗等症狀，因而立即求助。

彰化縣消防局和美分隊高級救護技術員陳甄鴻、黃景嵐到場後，立即執行12導程心電圖，並透過LINE群組傳送資料。線上醫療指導醫師即時判讀，確認為急性ST段上升型心肌梗塞，確認無用藥禁忌後，指導給予阿斯匹靈3顆及雙抗血小板藥物2顆，隨即送往彰基醫學中心。

彰基急診部主任邱俊杰表示，透過與119消防隊合作的心電圖傳輸機制，醫療團隊能在病人到院前掌握病情，提前通知心導管室準備。林男抵院後，急診團隊迅速完成評估及會診，立即安排心導管治療，縮短搶救時間。

彰基心臟內科醫師謝祐銓指出，林男確診為右側冠狀動脈急性心肌梗塞，團隊經由手腕橈動脈進行心導管治療，從到院至導線通過阻塞血管僅40分鐘，成功恢復血流。林有高血壓、高血脂問題，加上長時間工作與壓力，可能促使不穩定的動脈粥樣硬化斑塊破裂，引發心肌梗塞。

林男也以親身經歷呼籲，三高需持續控制，工作再忙也要留意休息與身體變化；若胸痛持續或症狀擴大，不要自行等待緩解，及早求助才能及時接受評估與治療。

彰基提醒，近期進入秋末，日夜溫差變大，三高患者應定期監測血壓、血糖及膽固醇，維持規律作息、充足睡眠，並做好飲食及壓力管理。若出現胸悶、胸痛、冒冷汗，或疼痛延伸至脖子、下巴及背部，切勿等待或自行開車就醫，應立即撥打119，把握黃金救治時間。

彰基急診部主任邱俊杰表示，到院前與119透過12導程心電圖合作機制，可縮短搶救時間。圖／彰基提供