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看病特別貴？ 彰基澄清喊門診掛號費120元：比診所還便宜

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
有網友討論去彰基看病特別貴，對此彰基指出，彰基總院西醫門診掛號費120元、急診掛號費250元，為中部四家醫學中心最低。圖／彰基提供
有網友討論去彰基看病特別貴，對此彰基指出，彰基總院西醫門診掛號費120元、急診掛號費250元，為中部四家醫學中心最低。圖／彰基提供

近日因爲彰基醫學中心前院長郭守仁因案被求刑7年並且續押在彰化看守所，引起民眾討論，有網友指出錢都進入前院長口袋，因此到彰基看病特別貴，對此彰基指出，彰基收的錢比診所還便宜，自費率也僅25%左右，民眾勿因不正確傳言延誤就醫。

彰基副院長陳美女指出，彰基總院西醫門診掛號費為120元，比彰化市診所收的150至200元還低，急診掛號費250元，也是中部4家醫學中心掛號費用最低的，至於病患繳交的大部分是「健保部分負擔」，彰基1塊錢都拿不到。

陳美女說，民眾前往診所或者醫院就醫時繳納的費用，主要包含「醫院掛號費」與「健保部分負擔」。醫學中心西醫門診未經轉診者，部分負擔為420元、區域醫院分別為240元、地區醫院則為80元、診所50元，因此民眾來彰基醫學中心最少繳540元，但是進入彰基口袋的只有120元，比診所還少。

彰基是彰化縣唯一的醫學中心，陳美女以百貨公司購買皮包為例，認為不同層級醫療院所的收費有所差異，醫學中心經衛福部評鑑通過，在醫療服務及定位上也與其他院所有所不同。

她表示，醫學中心須投入大量醫護人力及設備，承擔急重症、疑難及罕見疾病診療等任務。雖然院內曾建議調高掛號費，但陳穆寬總院長自2018年上任後，考量醫療平權，決定不調漲。

診所 彰化 醫學中心

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