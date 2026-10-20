彰化二水跑水節10月31日登場 千人健行巡禮八堡圳文化

彰化二水國際跑水節10月31日登場，彰縣府上午在二水林先生廟辦宣傳記者會介紹內容，副縣長周傑指出，活動主題為豐收，規劃千人健行、祭典巡禮等活動，帶領大家認識八堡圳文化。

「2026二水國際跑水節」活動10月31日至11月1日在二水鄉登場，縣府今天在二水林先生廟舉辦宣傳記者會，出席的有周傑、交通部觀光署參山國家風景區管理處秘書洪英逸等人與會。

周傑致詞時說，今年活動以豐收為主題，期盼傳承感恩水圳、敬天謝地的文化精神，千人健行、祭典巡及趣遊二水則是3大主軸，規劃親子鐵馬、圳頭祭及農產推廣市集等活動，邀請民眾透過多元體驗，深入認識二水農村生活與地方文化，感受跑水節的魅力。

彰縣府說明， 今年跑水節首次在同一天舉辦千人健行水上漂及祭典活動，讓民眾在健行走訪水圳時，同時深入認識祭典儀式及文化意涵，串聯水圳文化與傳統祭典，感受昔日引水人維護圳路的歷史足跡。

彰縣府表示，民眾活動期間下載「二水國際跑水節AR雙語導覽APP」，完成6個問答闖關遊戲及4個AR實景探索，可在10月31日上午7時至中午12時、11月1日上午9時至下午3時，至二水林先生廟服務台兌換限定小燈箱，數量有限，送完為止。