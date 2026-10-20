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全台第一大鎮補上運動拼圖！南投砸5.5億蓋運動館今動土 拚2029年完工

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府斥資5.5億元擇定在草屯植物公園空地興建樂活運動館，20日動土，預計預計2029年底完工。圖／南投縣政府提供
南投縣政府斥資5.5億元擇定在草屯植物公園空地興建樂活運動館，20日動土，預計預計2029年底完工。圖／南投縣政府提供

南投草屯是全台第一大鎮卻無運動中心，縣府斥資5.5億元擇定在草屯植物公園空地興建樂活運動館，除了規畫羽球、籃球、排球等綜合球場，更有射箭場、攀岩室、體適能訓練場等設施，縣長許淑華今主持動土典禮，預計2029年底完工。

南投縣長許淑華表示，草屯是南投重要的生活與產業城鎮，擁有深厚的地方文化與產業特色，也具發展運動休閒的條件，她上任後推動在草屯、南投、埔里三大鄉鎮興建運動館，其中南投市樂活運動館已於6月開工，埔里已完成前期規畫。

今天動土的「草屯樂活運動館」總經費約5.5億元，其中由運動部補助5000萬元，其餘由地方自籌經費推動，為貼近民眾使用需求，自規畫階段就透過公聽會及招商說明等蒐集各界意見，後續完工將採ROT模式辦理，也已完成促參招商。

而草屯樂活運動館基地面積約9994平方公尺，為地下1層、地上3層的綜合型運動場館，1樓設有羽球場、綜合球場（籃／排球等）、販賣部、攀爬室及體適能訓練場；2樓設有桌球室、多功能教室及韻律教室；3樓設有射箭場、健身房、多功能教室及韻律教室等多元運動空間。

許淑華說，該運動館鄰近酷比親子運動公園，串聯草屯手工藝園區、九九峰園區等，考量活動人潮及周邊整體停車需求，縣府自籌經費增建地下汽車停車場，提升整體空間運用效率，落實全民運動及友善生活圈，提供更便利舒適的使用環境。

縣府教育處表示，目前南投、草屯及埔里三大樂活運動館建設均持續依期程推進，其中南投市樂活運動館總經費約4億5644萬元，由運動部補助1億元，預計2028年下半年完工；今天動土的草屯樂活運動館則可望在2029年底前完工。

南投縣政府斥資5.5億元擇定在草屯植物公園空地興建樂活運動館；圖為樂活運動館西北向外觀及停車場模擬圖。圖／南投縣政府提供
南投縣政府斥資5.5億元擇定在草屯植物公園空地興建樂活運動館；圖為樂活運動館西北向外觀及停車場模擬圖。圖／南投縣政府提供

南投縣政府斥資5.5億元擇定在草屯植物公園空地興建樂活運動館；圖為樂活運動館設計願景圖。圖／南投縣政府提供
南投縣政府斥資5.5億元擇定在草屯植物公園空地興建樂活運動館；圖為樂活運動館設計願景圖。圖／南投縣政府提供

南投縣政府斥資5.5億元擇定在草屯植物公園空地興建樂活運動館；圖為南投草屯樂活運動館北向模擬圖。圖／南投縣政府提供
南投縣政府斥資5.5億元擇定在草屯植物公園空地興建樂活運動館；圖為南投草屯樂活運動館北向模擬圖。圖／南投縣政府提供

南投縣政府斥資5.5億元擇定在草屯植物公園空地興建樂活運動館，20日動土，預計預計2029年底完工。圖／南投縣政府提供
南投縣政府斥資5.5億元擇定在草屯植物公園空地興建樂活運動館，20日動土，預計預計2029年底完工。圖／南投縣政府提供

南投 運動 草屯 許淑華

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