彰化水五金特定區計畫通過都委會審議 王惠美：提升產業競爭力

內政部都委會今天通過彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案；彰縣長王惠美說，感謝總統及行政院長協助計畫順利通過，造福彰化水五金產業，也盼中央繼續支持縣府提案。

彰化鹿港頂番婆地區為全國重要水五金產業聚落，因工廠未登記且設在農業區產生許多問題，行政院2018年將「彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」列為國家重大建設，計畫總面積達785公頃，卻一直未通過。

彰化縣政府發布新聞稿說明，內政部都市計畫委員會開會審議彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案，都委會最後審議通過，王惠美也在會中感謝都委會委員，指計畫案通過後將可解決產業長期發展形成的工廠、農地及住宅混雜情形，及土地使用、污水處理等問題，將可提升水五金產業的競爭力。

王惠美說，感謝前總統蔡英文當年支持水五金田園生產聚落特定區計畫，以及總統賴清德、行政院長卓榮泰協助，讓計畫案順利通過，造福彰化水五金產業，也希望中央繼續支持縣府提出的彰化交流道特定區計畫案早日審定通過。

王惠美指出，全台水五金產業幾乎集中在彰化，是非常具有地方特色的重要產業，也是地方許多家庭一代接一代打拚累積下來成果，目前水五金產業面臨韓國和大陸競爭，計畫通過不只是提供產業發展空間，加速產業升級，讓產業可以留在彰化、升級發展，居民的生活環境也能同步改善。