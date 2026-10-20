彰化縣啟動都市計畫特定工廠專用區通盤檢討 協助業者加速用地合法化

為協助彰化縣都市計畫範圍內既有特定工廠完成土地合法化，並有效改善產業聚落的公共設施與土地使用環境，彰化縣政府即日起到11月16日，辦理「彰化縣都市計畫特定工廠專用區專案通盤檢討案」公開展覽，並舉辦21場次公開說明會，廣納各界意見，全力輔導業者早日完成用地合法化。

彰化縣納管的特定工廠登記家數為6681家，到今年9月為止，取得特定工廠登記家數為3869家，為全國最多，其中3300餘家約87%位在非都市土地，目前已由縣府經綠處舉辦說明會，廠商陸續送用地計畫審查中。

至於都市計畫區內約500家，比例占約13%，由於涉及都市發展、公共設施配置及周邊環境等多重課題。縣府此次以縣內涉及特定工廠分布的都市計畫區為整體考量，並以取得特定工廠登記的廠地作為具體變更範圍，綜合評估產業聚落分布、土地使用現況、周邊發展條件及公共設施服務容量，規劃適當的特定工廠專用區。

在開發機制上，本案採取「整體規劃、分別開發」方式，由縣府在主要計畫階段確立區域發展方向及公共設施配置架構，再由業者依實際需求提出細部計畫，規劃道路、綠地及防災空間。期望兼顧工廠營運需求與都市計畫整體秩序，改善過去部分產業聚落道路狹窄、消防救災動線不足及公共設施欠缺等問題，降低工業生產對周邊住宅及環境的影響。

縣府表示，依現行規定，特定工廠業者須在2040年3月19日前完成土地、建物合法化及一般工廠登記；工廠改善計畫核定期限的相關修正規定，則須留意2030年3月19日的期限。縣府呼籲業者把握公開展覽及說明會期間，了解計畫內容並提出意見，及早盤點自身土地、建物及登記條件，掌握後續申辦時程。

縣府表示，專案通盤檢討不僅是協助個別工廠取得合法土地身分，也希望藉由整體規劃提升公共安全、改善產業環境，朝產業發展、公安保障與環境保育並行的方向推進。公開說明會的場次、時間及地點，可至彰化縣政府建設處網站（https://www.chcg.gov.tw/DTO/economic/03bulletin/bulletin03_con.aspx?bull_id=439520）查詢。

彰化縣政府即日起到11月16日，辦理「彰化縣都市計畫特定工廠專用區專案通盤檢討案」公開展覽，並舉辦21場次公開說明會，廣納各界意見，全力輔導業者早日完成用地合法化。 圖／縣府提供