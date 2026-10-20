盧秀燕率團訪沖繩 為66對新人高空證婚

台中市長盧秀燕今天率團搭機出訪日本沖繩，她出發前表示，此行將為66對新人高空證婚、城市外交及關懷台商，展開28小時旋風行程。

盧秀燕上午從台中國際機場出發，她在機場接受媒體聯訪表示，此行共有3大任務，首先是率領66對新人於空中完成婚禮；再來是推動城市外交，台灣與日本關係密切，尤其沖繩距離台灣最近，因此也將藉此機會拜訪沖繩縣政府；第3則是關懷當地僑胞及台商，出訪不到1天半，隔日下午即回到台中，短短28小時，時間相當緊湊。

有關此次中國國民黨籍立法委員黃健豪陪同出訪的原因，盧秀燕解釋，由於此次空中聯合婚禮為全國首創，籌辦過程涉及航班安排、通關及航務等相關事宜，需要多方協調。黃健豪是立法院交通委員會委員，因此市府特別請他協助與航空公司協調，確保活動順利進行。

盧市長也透露，黃健豪當年蜜月旅行正是在日本沖繩，因此市府籌辦婚禮、規劃新人相關安排時，也曾向他請教。她感謝黃健豪協助各項協調事宜，並邀請他一同出訪，若過程中遇到問題，也能即時協助處理。

此外，被問到台北市長蔣萬安民調下滑一事，盧秀燕說，如果有收到相關消息再說明，目前她還未看到。