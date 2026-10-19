快訊

史達林恐嘆生不逢時！外媒：美國成俄羅斯盟友 川普3動機挺普亭打烏克蘭

Windows 11為何不刪掉古早味MS-DOS檔名？微軟工程師揭密：會有災難

狂砍5,862億元…外資上周大賣台股 這檔個股被當提款機

聽新聞
0:00 / 0:00

「艱困法院」空間爆滿…台中地院第三辦公大樓動土 盼解擁擠困境

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中地院第三辦公大樓今日動土開工，市長盧秀燕、司法院代理院長謝銘洋等人參與。記者陳宏睿／攝影
台中地院第三辦公大樓今日動土開工，市長盧秀燕、司法院代理院長謝銘洋等人參與。記者陳宏睿／攝影

台中地方法院案件量繁重，被司法院列為「艱困法院」，現有辦公大樓早已飽和，部分人員甚至在老舊宿舍改建的空間辦公。台中地院第三辦公大樓今日動土開工，新大樓為地下3層、地上6層建築，將設置家事法庭、少年保護官室及調解與商談室等空間，落成後可望解決廳舍不足的問題，提升司法服務品質。

動土典禮今天上午舉行，司法院代理院長謝銘洋、台灣高等法院院長王梅英、台中地院院長王漢章及台中市長盧秀燕等人出席見證。

市長盧秀燕表示，市府全力協助第三辦公大樓的都市設計審議、建照核發等行政程序，期盼新廳舍如期如質完工，為司法工作者及洽公市民打造更友善的環境，也有助於實踐司法正義。

司法院代理院長謝銘洋致詞表示，台中近年快速發展、人口成長，案件量隨之遽增，台中地院長期肩負繁重審判任務，屬於案件量特別繁重的「艱困法院」。

謝銘洋說，現有第一、第二辦公大樓早已飽和，人員只能在老舊宿舍改建的空間辦公，環境擁擠不堪。他說，司法院將改善各地方法院軟硬體設施列為施政重點，新大樓落成後將有效解決空間困境，並導入無障礙與智慧化設計；目前也已規畫第四辦公大樓預定用地，期勉台中地院及早展開長遠規畫。

台中地院說明，第三辦公大樓基地緊鄰台中司法大廈，為鋼骨構造，除設置家事法庭、少年保護官室、調解與商談室及辦公空間外，也規劃退縮人行步道與街角廣場，串聯鄰近的國家漫畫博物館園區與台中州廳，打造友善開放的文化與司法生活軸線。

台中地院第三辦公大樓今日動土開工，市長盧秀燕、司法院代理院長謝銘洋等人參與。記者陳宏睿／攝影
台中地院第三辦公大樓今日動土開工，市長盧秀燕、司法院代理院長謝銘洋等人參與。記者陳宏睿／攝影

台中地院第三辦公大樓今日動土開工，市長盧秀燕參與典禮。記者陳宏睿／攝影
台中地院第三辦公大樓今日動土開工，市長盧秀燕參與典禮。記者陳宏睿／攝影

台中地院第三辦公大樓今日動土開工，司法院代理院長謝銘洋致詞。記者陳宏睿／攝影
台中地院第三辦公大樓今日動土開工，司法院代理院長謝銘洋致詞。記者陳宏睿／攝影

台中 台中地院 盧秀燕

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南中營國小北棟教室啟用 師生歡喜優質學習環境

讓族人落葉歸根…中市和平區第3座納骨牆動工 預計今年底完工

創校逾百年首建活動中心！台中追分國小斥資1.3億啟用 新地標亮麗登場

台中恐怖男隨機朝落單女環抱亂摸 落網噁稱：我分不清妓女或正常女生

相關新聞

王惠美任內預算「分文未刪」破功 彰化議會砍1億預備金

彰化縣政府總預算已經多年「分文未刪」，展現「府會和諧」，彰化縣議會本次定期會今天分組審查，明年度總預算第一及第二預備金合計刪了1億元，被解讀疑與選舉因素有關，審查會召集人凃淑媚表示，刪預備金有前例，不會影響縣政推動，更與選舉無關。

影／流感、新冠死亡率雙破全國已奪17命 許淑華向縣民喊話

流感、新冠疫情仍處流行期，南投縣通報死亡病例已有10件、7件，且死亡率均高於全國；衛生局建議接種疫苗預防，縣長許淑華也提醒，公費流感、新冠疫苗11月起開放50歲以上民眾免費接種，呼籲縣民接種，降低重症與住院風險。

讓族人落葉歸根…中市和平區第3座納骨牆動工 預計今年底完工

台中市政府攜手和平區公所投入4403萬元，興建和平區第三座納骨牆「梨山里齡恩路納骨牆」，今舉行開工典禮，工程預計116年底完工。民政局長吳世瑋表示，工程跳脫傳統納骨塔形式，融合梨山自然地景，規劃納骨牆、環保植葬區及祭祀廣場等多元設施，補足原鄉殯葬服務缺口。

台中爵士音樂節音樂家念阿彌陀佛長達3分鐘 民眾：我被超渡了

2026台中爵士音樂節10月16日至25日於市民廣場登場，今年以「爵士巨人來了」為主題，10天23場演出，匯聚台灣與世界各地音樂家，光開幕式就吸引逾12萬人參加。不過，有民眾反映昨晚造訪，聽到台上狂唸長達３分鐘的「阿彌陀佛」，感覺要被超渡了，最後聽了30分鐘後提早離場。

台中「中央市場好宅」動土 盧秀燕問了這句話換來一片掌聲

台中市北區「中央市場好宅」今舉行動土典禮，市長盧秀燕欣慰地說，中央市場經過50年已經破舊，不僅無法做生意，裡面還有很多占用戶，感謝在民代和市府團隊的努力下，讓占用戶搬遷，並讓這個地方重新1分為3，開闢公園、社會住宅和商場，讓地方得以重新興旺。

集集支線復駛廢氣噪音惹怨 台鐵允諾改善

台鐵集集支線因災受損停駛逾四年，今年全面復駛；中央斥資逾七一○○萬元改造集集火車站鐵皮攤商區為「山形市集」，預計十一月啟用，地方期待。不過，水里站附近居民反映，列車清晨怠速產生廢氣及噪音擾民，台鐵允諾改善，明年擬引進新列車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。