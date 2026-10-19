「艱困法院」空間爆滿…台中地院第三辦公大樓動土 盼解擁擠困境

台中地方法院案件量繁重，被司法院列為「艱困法院」，現有辦公大樓早已飽和，部分人員甚至在老舊宿舍改建的空間辦公。台中地院第三辦公大樓今日動土開工，新大樓為地下3層、地上6層建築，將設置家事法庭、少年保護官室及調解與商談室等空間，落成後可望解決廳舍不足的問題，提升司法服務品質。

動土典禮今天上午舉行，司法院代理院長謝銘洋、台灣高等法院院長王梅英、台中地院院長王漢章及台中市長盧秀燕等人出席見證。

市長盧秀燕表示，市府全力協助第三辦公大樓的都市設計審議、建照核發等行政程序，期盼新廳舍如期如質完工，為司法工作者及洽公市民打造更友善的環境，也有助於實踐司法正義。

司法院代理院長謝銘洋致詞表示，台中近年快速發展、人口成長，案件量隨之遽增，台中地院長期肩負繁重審判任務，屬於案件量特別繁重的「艱困法院」。

謝銘洋說，現有第一、第二辦公大樓早已飽和，人員只能在老舊宿舍改建的空間辦公，環境擁擠不堪。他說，司法院將改善各地方法院軟硬體設施列為施政重點，新大樓落成後將有效解決空間困境，並導入無障礙與智慧化設計；目前也已規畫第四辦公大樓預定用地，期勉台中地院及早展開長遠規畫。

台中地院說明，第三辦公大樓基地緊鄰台中司法大廈，為鋼骨構造，除設置家事法庭、少年保護官室、調解與商談室及辦公空間外，也規劃退縮人行步道與街角廣場，串聯鄰近的國家漫畫博物館園區與台中州廳，打造友善開放的文化與司法生活軸線。

台中地院第三辦公大樓今日動土開工，市長盧秀燕、司法院代理院長謝銘洋等人參與。記者陳宏睿／攝影

台中地院第三辦公大樓今日動土開工，市長盧秀燕參與典禮。記者陳宏睿／攝影