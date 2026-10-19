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讓族人落葉歸根…中市和平區第3座納骨牆動工 預計今年底完工

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府攜手和平區公所投入4403萬元，興建和平區第三座納骨牆「梨山里齡恩路納骨牆」，今舉行開工典禮，工程預計116年底完工。圖／台中市政府提供
台中市政府攜手和平區公所投入4403萬元，興建和平區第三座納骨牆「梨山里齡恩路納骨牆」，今舉行開工典禮，工程預計116年底完工。圖／台中市政府提供

台中市政府攜手和平區公所投入4403萬元，興建和平區第三座納骨牆「梨山里齡恩路納骨牆」，今舉行開工典禮，工程預計116年底完工。民政局長吳世瑋表示，工程跳脫傳統納骨塔形式，融合梨山自然地景，規劃納骨牆、環保植葬區及祭祀廣場等多元設施，補足原鄉殯葬服務缺口。

吳世瑋指出，齡恩路納骨牆工程歷經多年籌備，期間因原物料上漲，一度面臨經費不足的困境，盧秀燕市長特別動用第二預備金挹注經費約400至500萬元，全力支持工程推動。

另因涉及中央法規及山坡地水土保持等問題，感謝立法院副院長江啟臣居中協調，市府團隊也積極排除困難，促成順利動工。目前竹林及雪山坑納骨牆已完工，雙崎持續推進，隨著齡恩路正式動工，市府將逐步完善原鄉殯葬設施，回應族人落葉歸根、慎終追遠的期盼。

市議員朱元宏、古秀英表示，齡恩路納骨牆工程2015年起積極爭取，歷經逾10年努力，終於順利動工。由於工程涉及土地變更編定、環境影響評估等繁複程序，推動過程相當艱辛，感謝盧市長、民政局及和平區公所團隊積極協調，逐一克服各項困難，讓地方耆老與族人期盼多年的建設得以實現。

和平區長吳萬福表示，和平區幅員遼闊，許多原住民族傳統部落公墓因長年使用，面臨滿葬甚至疊葬問題，過去族人往生後，部分家屬須遠赴山下安葬，不僅增加交通及喪葬負擔，也造成後續祭祀不便。齡恩路納骨牆規劃設置1152個骨灰櫃位及192個骨骸櫃位，讓族人能在熟悉的家鄉安奉先人。

民政局指出，市府近7年來持續投入超過30億元推動和平區各項建設，累計完成325項工程，逐步改善原鄉生活環境與公共服務。在殯葬設施方面，雪山坑及竹林公墓納骨牆已陸續完工，齡恩路納骨牆接續動工，雙崎納骨牆也持續推動中，未來4處納骨牆全面到位後，預期可滿足和平區至少30年的殯葬需求。

台中市政府攜手和平區公所投入4403萬元，興建和平區第三座納骨牆「梨山里齡恩路納骨牆」，今舉行開工典禮，工程預計116年底完工。圖／台中市政府提供
台中市政府攜手和平區公所投入4403萬元，興建和平區第三座納骨牆「梨山里齡恩路納骨牆」，今舉行開工典禮，工程預計116年底完工。圖／台中市政府提供

和平 族人 納骨塔

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