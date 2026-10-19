台中爵士音樂節音樂家念阿彌陀佛長達3分鐘 民眾：我被超渡了

2026台中爵士音樂節10月16日至25日於市民廣場登場，今年以「爵士巨人來了」為主題，10天23場演出，匯聚台灣與世界各地音樂家，光開幕式就吸引逾12萬人參加。不過，有民眾反映昨晚造訪，聽到台上狂唸長達３分鐘的「阿彌陀佛」，感覺要被超渡了，最後聽了30分鐘後提早離場。

台中爵士音樂節昨晚表演團體演出「西遊祭組曲」，台上「阿彌陀佛」唸了約3分鐘，民眾聽了趣味形容「被超渡了！」、「根本是念經現場！」

有民眾在社群指出，昨天第一次參加台中爵士音樂節，聽完感覺要被超渡了，弟子愚昧，定性不夠，被超渡30分鐘就提早離場了。也有人留言說「剛以為我去的是超渡大會」、「我也是因為他離場了」、「原來我不孤單，只是從下午三點就來卡位，有點無言。」

文化局表示，為展現爵士音樂節多元的音樂風貌，昨日演出由日本鋼琴家Suga Dairo與台灣薩克斯風演奏家謝明諺攜手，以自由爵士不受固定旋律、和聲與節奏框架限制的特色，共同演繹實驗性創作「西遊記組曲」，開場曲「唐僧」中有持誦「阿彌陀佛」做為樂曲引子，描寫西遊記人物角色與故事背景。

文化局指出，兩人合作近50場，作品「Our Waning Love」曾獲金音獎肯定，本次更邀日本鼓手本田珠也、貝斯手瀨尾高志組成四重奏，歡迎民眾即日起到10月25日到市民廣場享受爵士音樂的多元組合及樂風。