快訊

史達林恐嘆生不逢時！外媒：美國成俄羅斯盟友 川普3動機挺普亭打烏克蘭

Windows 11為何不刪掉古早味MS-DOS檔名？微軟工程師揭密：會有災難

狂砍5,862億元…外資上周大賣台股 這檔個股被當提款機

聽新聞
0:00 / 0:00

台中爵士音樂節音樂家念阿彌陀佛長達3分鐘 民眾：我被超渡了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中爵士音樂節昨晚表演團體演出「西遊祭組曲」，台上「阿彌陀佛」唸了約3分鐘，民眾聽了趣味形容「被超渡了！」圖／台中市政府提供
台中爵士音樂節昨晚表演團體演出「西遊祭組曲」，台上「阿彌陀佛」唸了約3分鐘，民眾聽了趣味形容「被超渡了！」圖／台中市政府提供

2026台中爵士音樂節10月16日至25日於市民廣場登場，今年以「爵士巨人來了」為主題，10天23場演出，匯聚台灣與世界各地音樂家，光開幕式就吸引逾12萬人參加。不過，有民眾反映昨晚造訪，聽到台上狂唸長達３分鐘的「阿彌陀佛」，感覺要被超渡了，最後聽了30分鐘後提早離場。

台中爵士音樂節昨晚表演團體演出「西遊祭組曲」，台上「阿彌陀佛」唸了約3分鐘，民眾聽了趣味形容「被超渡了！」、「根本是念經現場！」

有民眾在社群指出，昨天第一次參加台中爵士音樂節，聽完感覺要被超渡了，弟子愚昧，定性不夠，被超渡30分鐘就提早離場了。也有人留言說「剛以為我去的是超渡大會」、「我也是因為他離場了」、「原來我不孤單，只是從下午三點就來卡位，有點無言。」

文化局表示，為展現爵士音樂節多元的音樂風貌，昨日演出由日本鋼琴家Suga Dairo與台灣薩克斯風演奏家謝明諺攜手，以自由爵士不受固定旋律、和聲與節奏框架限制的特色，共同演繹實驗性創作「西遊記組曲」，開場曲「唐僧」中有持誦「阿彌陀佛」做為樂曲引子，描寫西遊記人物角色與故事背景。

文化局指出，兩人合作近50場，作品「Our Waning Love」曾獲金音獎肯定，本次更邀日本鼓手本田珠也、貝斯手瀨尾高志組成四重奏，歡迎民眾即日起到10月25日到市民廣場享受爵士音樂的多元組合及樂風。

台中爵士音樂節今年開幕現場湧入逾12萬人。圖／台中市政府提供
台中爵士音樂節今年開幕現場湧入逾12萬人。圖／台中市政府提供

爵士 台中 音樂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞伯樂「伯樂酩曲」三度進駐臺中爵士音樂節！巨型爵士雙鼓重磅登場，詮釋「越懂得，越值得」

太魯閣峽谷藝術音樂季「迴聲40」 優人神鼓12月5日主場演出

竹北水圳公園26日全新亮相 首創3舞台交織音樂盛宴

首屆Taipei Autism Rocks自閉症讚啦演唱會 精湛演出撼動人心

相關新聞

王惠美任內預算「分文未刪」破功 彰化議會砍1億預備金

彰化縣政府總預算已經多年「分文未刪」，展現「府會和諧」，彰化縣議會本次定期會今天分組審查，明年度總預算第一及第二預備金合計刪了1億元，被解讀疑與選舉因素有關，審查會召集人凃淑媚表示，刪預備金有前例，不會影響縣政推動，更與選舉無關。

影／流感、新冠死亡率雙破全國已奪17命 許淑華向縣民喊話

流感、新冠疫情仍處流行期，南投縣通報死亡病例已有10件、7件，且死亡率均高於全國；衛生局建議接種疫苗預防，縣長許淑華也提醒，公費流感、新冠疫苗11月起開放50歲以上民眾免費接種，呼籲縣民接種，降低重症與住院風險。

讓族人落葉歸根…中市和平區第3座納骨牆動工 預計今年底完工

台中市政府攜手和平區公所投入4403萬元，興建和平區第三座納骨牆「梨山里齡恩路納骨牆」，今舉行開工典禮，工程預計116年底完工。民政局長吳世瑋表示，工程跳脫傳統納骨塔形式，融合梨山自然地景，規劃納骨牆、環保植葬區及祭祀廣場等多元設施，補足原鄉殯葬服務缺口。

台中爵士音樂節音樂家念阿彌陀佛長達3分鐘 民眾：我被超渡了

2026台中爵士音樂節10月16日至25日於市民廣場登場，今年以「爵士巨人來了」為主題，10天23場演出，匯聚台灣與世界各地音樂家，光開幕式就吸引逾12萬人參加。不過，有民眾反映昨晚造訪，聽到台上狂唸長達３分鐘的「阿彌陀佛」，感覺要被超渡了，最後聽了30分鐘後提早離場。

台中「中央市場好宅」動土 盧秀燕問了這句話換來一片掌聲

台中市北區「中央市場好宅」今舉行動土典禮，市長盧秀燕欣慰地說，中央市場經過50年已經破舊，不僅無法做生意，裡面還有很多占用戶，感謝在民代和市府團隊的努力下，讓占用戶搬遷，並讓這個地方重新1分為3，開闢公園、社會住宅和商場，讓地方得以重新興旺。

集集支線復駛廢氣噪音惹怨 台鐵允諾改善

台鐵集集支線因災受損停駛逾四年，今年全面復駛；中央斥資逾七一○○萬元改造集集火車站鐵皮攤商區為「山形市集」，預計十一月啟用，地方期待。不過，水里站附近居民反映，列車清晨怠速產生廢氣及噪音擾民，台鐵允諾改善，明年擬引進新列車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。