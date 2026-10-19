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台中地院第三辦公大樓動土 盼紓解廳舍飽和困境

中央社／ 台中19日電

台中地方法院第三辦公大樓今天動土開工，司法院代理院長謝銘洋等人出席見證。新大樓規劃地下3層、地上6層，落成後盼解決既有廳舍空間飽和問題，提升司法服務品質。

動土典禮今天上午舉辦，謝銘洋、台灣高等法院院長王梅英、台中地方法院院長王漢章、台中市長盧秀燕等人出席。

謝銘洋致詞時表示，台中近年快速發展、人口成長，案件量隨之遽增，台中地院長期肩負繁重的審判任務，屬於案件量特別繁重的「艱困法院」，但現有第一、第二辦公大樓早已飽和，人員在老舊宿舍改建的空間辦公，環境擁擠不堪。

謝銘洋說，落實司法為民的理念，司法院將改善各地方法院軟硬體設施列為施政重點，新大樓落成後，將有效解決空間困境，並導入無障礙與智慧化設計。目前已規劃第四辦公大樓預定用地，期勉台中地院及早展開長遠規劃。

盧秀燕說，中市府全力協助地院第三辦公大樓都市設計審議、建照核發等行政程序，期盼新廳舍如期如質完工，為司法工作者及洽公市民打造更友善的環境，也希望透過環境改善，有利於實踐司法正義。

台中地院說明，第三辦公大樓新建基地緊鄰台中司法大廈，為地下3層、地上6層鋼骨構造，設置家事法庭、少年保護官室、調解與商談室及辦公空間外，並規劃退縮人行步道與街角廣場，串聯鄰近的國家漫畫博物館園區與台中州廳，打造友善開放的文化與司法生活軸線。

台中 盧秀燕 司法院

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