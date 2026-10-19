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王惠美任內預算「分文未刪」破功 彰化議會砍1億預備金

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美八年任內，總預算分文未刪，彰化縣議會本次定期會今天分組審查，明年度總預算第一及第二預備金合計刪了1億元。圖／彰化縣議會提供
彰化縣長王惠美八年任內，總預算分文未刪，彰化縣議會本次定期會今天分組審查，明年度總預算第一及第二預備金合計刪了1億元。圖／彰化縣議會提供

彰化縣政府總預算已經多年「分文未刪」，展現「府會和諧」，彰化縣議會本次定期會今天分組審查，明年度總預算第一及第二預備金合計刪了1億元，被解讀疑與選舉因素有關，審查會召集人凃淑媚表示，刪預備金有前例，不會影響縣政推動，更與選舉無關。

根據中華民國預算法規定，政府預備金分為第一預備金、第二預備金以及災害準備金，主要用於應對年度預算執行時的臨時或突發需求。

彰化縣議會財稅警政審查會，今天審查明年主計處預算時，將原編列2950萬元的第一預備金預算，刪了2千萬元，原編列1億元的第二預備金刪了8千萬元，合計刪了一億元。這也是王惠美縣長任內，首次有預算被刪減，引起縣府震撼，也被懷疑與選舉有關。

民進黨縣議員賴清美在審查時表示，在王惠美當縣長的八年內，過去縣府總預算案都如數通過，如今王惠美卸任，不應將下一任的預備金刪減，而應該由下一任縣長及縣議員做決定，她因此持保留意見。

力主刪減的國民黨縣議員凃淑媚表示，彰化縣議會在十多年前也有刪減預備金的例子，由於預備金的支出不必須縣議會審查，縣議員無法監督預算執行，如果刪減後，縣府有需要時，即可辦理追加， 不影響縣政運作及應急需求。

凃淑媚表示，況且也不是全部刪除，還留有三千萬元應急，如果有需要，縣府即可辦理追加，送議會審議。至於刪減明年度預備金預算，被指與選舉有關，凃淑媚否認，強調「下一屆誰當選還不一定」。

縣府主計處長張芫維說，預備金在編列預算時不需具備特定的施政計畫；當年度執行期間發生未預期的緊急需求時，政府便能發揮其彈性與時效性直接動支，免去繁瑣的追加程序，確保各項政務推動順暢而不受阻礙。

彰化 王惠美 預算

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