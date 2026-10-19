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台中「中央市場好宅」動土 盧秀燕問了這句話換來一片掌聲

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市北區「中央市場好宅」今舉行動土典禮。記者黃寅／攝影
台中市北區「中央市場好宅」今舉行動土典禮。記者黃寅／攝影

台中市北區「中央市場好宅」今舉行動土典禮，市長盧秀燕欣慰地說，中央市場經過50年已經破舊，不僅無法做生意，裡面還有很多占用戶，感謝在民代和市府團隊的努力下，讓占用戶搬遷，並讓這個地方重新1分為3，開闢公園、社會住宅和商場，讓地方得以重新興旺。

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣、市議員陳政顯、陳文政和地方人士多人都出席活動。江啟臣感謝盧市長的努力，並表示未來若當選，一定會繼續努力，把工程好好完工，而這項工程為舊地方注入新生命，也是積功能的建設。

盧秀燕曾是北區選出的連任6屆立委，在會場上和多位地方里長、長者親切打招呼，並能叫得出名字。北區在她任內解決3大痛點，分別是台中市肉品市場廢止、崇德殯儀館拆除改建，以及中央市場拆除重建。她今也在致詞時問地方人士說「沒有讓你們失望吧！」現場引起一片掌聲。

盧秀燕說，「這裡就是我的家」，她小時就住在附近。北區的中央市場是50年前為了整治綠、柳川，把拆遷戶遷進這兒，經過50年以後已經破舊，而且變成危險的場域，也沒有辦法做生意，但是裡面還有很多占用戶。

這幾年市議員陳政顯、陳文政等人要求應該要改善並建設，但是因為裡面有一些占用戶，市府用了很大的心力協調，同時給予救濟補償，終於讓他們順利遷出。遷出之後這個基地1分為3，三分之一做公園，也提撥一定的面積蓋社會住宅，解決青年和弱勢公民的居住正義，另外一邊本來就是個市場，所以會做商業使用，恢復它的榮景，讓地方能夠興旺。

「中央市場好宅」斥資 18 億 2 千餘萬元，地上16層、地下4層，居住219戶，可停汽車169、機車271輛，預計2030年完工。今日動土後，全市完工及興辦中的社宅總數達標且超標，共計 1萬716 戶。

台中市長盧秀燕說，基地1分為3，三分之一做公園，也提撥一定的面積蓋社會住宅，另外一邊本來就是個市場，所以會做商業使用。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕說，基地1分為3，三分之一做公園，也提撥一定的面積蓋社會住宅，另外一邊本來就是個市場，所以會做商業使用。記者黃寅／攝影

台中市北區「中央市場好宅」今舉行動土典禮。記者黃寅／攝影
台中市北區「中央市場好宅」今舉行動土典禮。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣感謝盧秀燕市長的努力，並表示未來若當選，一定會繼續努力，把工程好好完工。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣感謝盧秀燕市長的努力，並表示未來若當選，一定會繼續努力，把工程好好完工。記者黃寅／攝影

台中市北區「中央市場好宅」今舉行動土典禮。記者黃寅／攝影
台中市北區「中央市場好宅」今舉行動土典禮。記者黃寅／攝影

台中 盧秀燕 市場 江啟臣

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