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影／流感、新冠死亡率雙破全國已奪17命 許淑華向縣民喊話

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華19日主持縣務會議，呼籲縣民踴躍接種流感、新冠疫苗，降低重症與住院風險。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華19日主持縣務會議，呼籲縣民踴躍接種流感、新冠疫苗，降低重症與住院風險。記者賴香珊／攝影

流感新冠疫情仍處流行期，南投縣通報死亡病例已有10件、7件，且死亡率均高於全國；衛生局建議接種疫苗預防，縣長許淑華也提醒，公費流感、新冠疫苗11月起開放50歲以上民眾免費接種，呼籲縣民接種，降低重症與住院風險。

時序入秋冬，流感、新冠疫情升溫，其中高齡者染疫併發重症死亡風險不容忽視，全台公費流感、新冠疫苗也分階段開打，第一階段自10月1日起，開放65歲以上長者、學齡前幼兒、孕婦、醫事防疫人員及高風險慢性病人等免費接種。

南投縣衛生局今於縣務會議指出，目前流感併發重症統計資料截至今天，全國流感併發重症通報數2307人，確診共1747人、死亡共378人，死亡率21.6%；南投縣通報共53人，確診39人、死亡10人，死亡率25.6%。

全國新冠併發重症通報數964人，確診共794人、死亡共176人，死亡率22.2%；南投縣通報共34人，確診30人、死亡7人，死亡率23.3%。衛生局陳南松表示，經統計，南投縣流感及新冠重症死亡率均高於全國平均值，建議接種疫苗預防。

南投縣長許淑華表示，由於流感及新冠病毒持續變異，且具重症及死亡風險，接種疫苗仍是保護健康的重要方式，而50歲以上民眾自11月2日起可免費接種公費疫苗，縣內各地衛生所及配合醫療院所均提供相關服務，呼籲鄉親主動接種。

衛生局陳南松則說，11月6日（五）在縣府一樓大廳辦理「左流右新」便利接種服務，符合資格的府內人員及縣民可就近接種；另中央推出「健康幣」接種疫苗能同步累積「健康幣」，點數累積達1000點可至指定通路兌換相關商品或服務。

南投縣長許淑華19日主持縣務會議，呼籲縣民踴躍接種流感、新冠疫苗，降低重症與住院風險。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華19日主持縣務會議，呼籲縣民踴躍接種流感、新冠疫苗，降低重症與住院風險。記者賴香珊／攝影

南投縣通報流感、新冠死亡病例已有10件、7件，且死亡率均高於全國，衛生局呼籲鄉親接種疫苗預防。圖／南投縣衛生局提供
南投縣通報流感、新冠死亡病例已有10件、7件，且死亡率均高於全國，衛生局呼籲鄉親接種疫苗預防。圖／南投縣衛生局提供

新冠 流感 許淑華 死亡率 衛生局 南投

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