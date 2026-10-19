星期評論／跳脫人口迷思 彰化要走自己的路

彰化縣人口持續下滑，從二○○四年高峰的一百三十一萬餘人，預計本月底將跌破一百二十萬大關，距離升格「第七都」的一百二十五萬人口門檻越來越遠。面對少子化、高齡化及台中磁吸效應，彰化除了思考如何留住人口，更應跳脫數字迷思，轉向提升生活品質與治理效能。

彰化是農工大縣，擁有精密機械、金屬加工、農業、食品及傳統文化資產等多元基礎，雖以傳統產業為主，仍造就不少隱形冠軍，但勞工薪資往往仍不如高科技業，平均薪資在全台掉車尾，也是人口外流重要原因。

為減緩人口流失，彰化縣政府近年推出相當優渥的生育補助、「童萌卡」、「好孕卡」等婦幼福利，仍難以扭轉人口下滑趨勢，也成為縣長選舉的熱門議題。

各參選人除加碼增加福利，提升產業附加價值，爭取高科技及無人機產業，創造優質就業機會，改善交通與居住環境，讓年輕人願意留下、離鄉者有意返鄉。

然而，人口流動是社會發展的常態，各縣市普遍面臨相同挑戰，再多補助也未必能逆轉趨勢。若地方治理始終以人口增減論成敗，不僅容易陷入數字競逐，更可能忽略真正重要的問題，即公共資源是否得到有效運用，既有縣民是否過得更好？

未來應加速傳統產業升級，串聯農工資源，提升產業競爭力與附加價值，創造更優質的就業機會；同時完善公共運輸、醫療照護、教育及生活機能，讓彰化不只留得住人，更能提供安居樂業的條件。

彰化與台中在通勤、就學、就業、醫療及產業供應鏈早已緊密相連，政府應以共同生活圈為基礎，推動跨縣市交通、公共服務與資源整合，並審慎檢討行政區域及財政資源配置，讓區域發展突破行政界線，拉近縣市生活距離，發揮互補效果，人口自會回流。

彰化人口減少值得警惕，卻不該成為衡量地方發展的唯一標準，彰化真正需要的，不只是讓人口回流，更應提升產業競爭力、改善生活品質，讓公共資源發揮最大效益，打造更宜居、更具特色的彰化。