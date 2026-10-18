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彰化縣選委會公告資格審查通過參選人 溪州鄉代第三選區變同額選舉
選舉參選人最期待同額選舉，彰化縣選舉委員會審查115年五合一選舉參選人資格，溪洲鄉兩人資格不符，其中1人在鄉民代表第三選區，因被剔除者是女性，喪失婦女保障名額，使原本5選4的競選局面變成4名男性參選人同額選舉。
溪州鄉民代表第三選區應選4席，塗明琴、莊正雄、廖文雄。鄭任凱、陳元振登記參選，塗明琴為女性，有婦女保障名額優勢，形成莊正雄等4名男性參選人競爭3席，壓力不小。
選委員審查資格，發現塗明琴先前因案判刑確定，雖藏匿未執行而時效消滅，但依公職人員選罷法26條第9款仍不可參選，選委會因此公告她參選資格不符，將退還登記保證金3萬元。
彰化縣選舉委員會審查115年地方公職人員參選人資格，鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長共有13人資格不符或重複登記而喪失參選機會，縣長、縣議員和鄉鎮市長全數符合規定，鄉鎮市民代表517人登記，共 6人資格不符、重複登記參選村里長與鄉鎮市民代表。村里長有1040人登記，其中7人資格不合格、重複登記村里長與代表選舉。
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