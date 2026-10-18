彰化縣選委會公告資格審查通過參選人 溪州鄉代第三選區變同額選舉

台中市M痘今年至今有10例，本土個案年齡介於20多至40歲多歲，9至10月就有6例本土通報個案。衛生局為此特別在年底前將開設6場M痘疫苗外展接種服務，地點分別在亞當三溫暖、金錢豹酒店、台中基地及11月的台中彩虹遊行。

2026-10-18 13:46