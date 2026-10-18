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台中市M痘9至10月有6例 衛生局開設6場外展接種服務

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市M痘9至10月有6例本土通報個案，衛生局特別在年底前將開設6場M痘疫苗外展接種服務。圖／台中市政府提供
台中市M痘9至10月有6例本土通報個案，衛生局特別在年底前將開設6場M痘疫苗外展接種服務。圖／台中市政府提供

台中市M痘今年至今有10例，本土個案年齡介於20多至40歲多歲，9至10月就有6例本土通報個案。衛生局為此特別在年底前將開設6場M痘疫苗外展接種服務，地點分別在亞當三溫暖、金錢豹酒店、台中基地及11月的台中彩虹遊行。

衛生局表示，符合M痘公費接種資格者，應盡速完成2劑疫苗接種，保護力可達9成。為提升疫苗接種可近性，除原有各區衛生所及合約醫療院所提供M痘疫苗接種服務外，衛生局也將於三溫暖、營業場所及結合大型活動等場域加開外展接種站，方便符合資格的民眾就近接種。

衛生局呼籲，民眾應避免與不特定對象發生親密接觸，減少性伴侶風險性行為，並於性行為過程採取適當防護措施，以降低感染風險。如出現皮疹、水泡、膿疱、發燒或淋巴結腫大等疑似症狀，應盡速就醫，主動告知醫師相關接觸史及風險情形，以利及早診斷及處置。

衛生局近期規畫7場M痘疫苗外展接種服務，提供更便利的疫苗接種管道，場次如下：一、10月24日(六):台中基地；二、10月31日(六):亞當三溫暖；三、11月9日(一):金錢豹酒店；四、11月14日(六):2026台中彩虹遊行；五、11月21日(六):台中基地；六、 12月26日(六):台中基地。

衛生局 台中 台中市

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