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中市霧峰進興宮土地產權疑義得解 盧秀燕贈「福進興寧」匾額
台中市霧峰區有153年歷史的進興宮，最近在市府跨局處及地方通力合作下，成功完成3筆、共1千074平方公尺土地所有權更名登記，解決土地產權不明問題。市長盧秀燕今特別前往參加中壇元帥千秋祝壽大典揭牌儀式，並頒贈「福進興寧」匾額，與地方鄉親共同見證百年廟地回歸。
盧秀燕說，進興宮在吉峰見證地方發展，凝聚世代鄉親的情感。感謝立法委員顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏、市議員林碧秀奔走協調，讓百年信仰根基獲得保障，更彰顯地方信眾團結一心、守護傳統文化的精神。
她說，市府致贈「福進興寧」匾額，象徵福德正神賜福、進興宮香火興盛、地方安寧祥和。今日適逢中壇元帥聖誕千秋，祝願進興宮香火鼎盛、信眾滿天下。
民政局長吳世瑋說，進興宮前身為「霧峰北溝福德祠」，早期奉祀石頭公，1914年成立第一屆神明會，後陸續奉祀福德正神、中壇元帥、天上聖母及三官大帝等神祇，2004年由地方人士集資整建社區活動中心二樓為宮廟，延續百年香火。
為健全宗教團體組織，廟方2015年成立「台中市吉峰福德神明協會」，今年3月完成社團法人登記。然而，因早年未妥善辦理土地登記，產權長期不明，一度在2021年面臨代為標售危機，讓地方信眾憂心不已。
民政局為此協助申請暫緩土地標售，並結合社會局、地政、戶政及區公所等單位，歷經多次會勘、協調與資料補正，逐步釐清土地權屬。10月8日歷經3個月公告期滿無異議，並於10月14日取得同一主體證明書，順利完成3筆土地更名登記，為多年產權問題畫下圓滿句點。
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