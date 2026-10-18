中市霧峰進興宮土地產權疑義得解 盧秀燕贈「福進興寧」匾額

近日有一則在脆上的貼文引發基隆人熱議，還有不少網友留言，「基隆市長選戰打得這麼激烈，參選人還有時間來餐酒館駐唱？」引社群媒體鄉民討論。原來是餐館方駐唱歌手「鐵靶」在長相。外型及髮型都和民進黨基隆市長參選人議長童子瑋神似，童子瑋特別跑去看，驚訝地說「真的很像」，兩人還一起拚歌。

2026-10-18 07:03