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中市府：台中巨蛋進度超前 預計119年完工

中央社／ 台中18日電
「台中巨蛋」已完成地下開挖，進入主體工程階段，整體進度近20%，相較原訂15.07%超前。記者宋健生／攝影
「台中巨蛋」已完成地下開挖，進入主體工程階段，整體進度近20%，相較原訂15.07%超前。記者宋健生／攝影

台中市政府建設局今天發布新聞稿表示，「台中巨蛋」已完成地下開挖，進入主體工程階段，整體進度近20%，相較原訂15.07%超前，朝民國119年完工目標邁進。

建設局長陳大田表示，台中巨蛋選址在北屯區14期重劃區，109年經公開評選，由日本隈研吾建築都市設計事務所與九典聯合建築師事務所共同規劃設計；113年6月1日開工。

建設局說，台中巨蛋基地面積約6.95公頃，總樓地板面積約13.4萬平方公尺，地下4層，地上主場館4層、副場館3層。主場館規劃約1萬5500席，可供籃球、排球、羽球、網球、5人制足球、技擊運動賽事及大型展演使用；副場館約3000席，可供賽事熱身、訓練及中小型展演使用。

台中巨蛋建築外觀融入大甲藺草編織意象，場館導入專業聲學設計，以主場館餘響時間控制於2秒內為設計目標，結合綠化、雨水回收及節能設計。

此外，中市府16日與台灣人壽保險股份公司完成「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」簽署，命名為「台灣超巨蛋」。

陳大田說，超巨蛋計畫採民間自提BOT模式推動，投資方初步規劃至少4.5萬席，結合棒球賽事、大型演唱會、商業、飯店及藝文等複合機能。台中巨蛋與超巨蛋依不同規模及功能定位，分別滿足中大型運動賽事、藝文展演及大型活動需求。

台中巨蛋 台中市 超巨蛋

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