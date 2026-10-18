聽新聞
0:00 / 0:00
中市府：台中巨蛋進度超前 預計119年完工
台中市政府建設局今天發布新聞稿表示，「台中巨蛋」已完成地下開挖，進入主體工程階段，整體進度近20%，相較原訂15.07%超前，朝民國119年完工目標邁進。
建設局長陳大田表示，台中巨蛋選址在北屯區14期重劃區，109年經公開評選，由日本隈研吾建築都市設計事務所與九典聯合建築師事務所共同規劃設計；113年6月1日開工。
建設局說，台中巨蛋基地面積約6.95公頃，總樓地板面積約13.4萬平方公尺，地下4層，地上主場館4層、副場館3層。主場館規劃約1萬5500席，可供籃球、排球、羽球、網球、5人制足球、技擊運動賽事及大型展演使用；副場館約3000席，可供賽事熱身、訓練及中小型展演使用。
台中巨蛋建築外觀融入大甲藺草編織意象，場館導入專業聲學設計，以主場館餘響時間控制於2秒內為設計目標，結合綠化、雨水回收及節能設計。
此外，中市府16日與台灣人壽保險股份公司完成「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」簽署，命名為「台灣超巨蛋」。
陳大田說，超巨蛋計畫採民間自提BOT模式推動，投資方初步規劃至少4.5萬席，結合棒球賽事、大型演唱會、商業、飯店及藝文等複合機能。台中巨蛋與超巨蛋依不同規模及功能定位，分別滿足中大型運動賽事、藝文展演及大型活動需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。