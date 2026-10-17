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糜先生MIXER、玖壹壹 潮派鹿港音樂祭明天壓軸

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場白天起就湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱，縣長王惠美（中）與樂團合照。圖／縣府提供
「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場白天起就湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱，縣長王惠美（中）與樂團合照。圖／縣府提供

「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場自白天起湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱，從流行音樂、獨立樂團到多元曲風輪番登場，今晚壓軸是宇宙人、周湯豪，明天（18日）最後一天的壓軸，則是糜先生MIXER、玖壹壹

今天上午11時起，演出陣容包括固定客、溫室雜草、公館青少年、核果人、震樂堂、P!SCO ft. 海洋家族等多組音樂人及樂團接力登台，也邀請來自日本NICO NICO TAN TAN 跨海參演，透過跨國音樂交流，逐步打造「潮派鹿港」成為具辨識度的音樂品牌

縣長王惠美表示，去年首屆「潮派鹿港音樂祭」結合台灣設計展，吸引超過13萬人次參與，成功結合傳統文化跟音樂的城市魅力。今年活動再升級，一連舉辦3天，從音樂人徵選決賽一路串聯至週末大型演出，共規劃72組精彩演出，搭配特色市集及周邊活動，讓鹿港老鎮展現年輕、潮流與活力的嶄新面貌。

活動現場特色市集同樣人氣滿滿，集結餐飲、文創及特色品牌攤位，讓民眾除了聽音樂，也能體驗多元的在地特色。縣府也鼓勵外地遊客將音樂祭與鹿港旅遊串聯，白天走訪鹿港老街、古蹟廟宇及周邊景點，品嘗在地美食，晚上再到音樂祭現場感受熱情演出，體驗傳統文化與當代音樂交會出的獨特魅力。

縣府表示，「2026潮派鹿港音樂祭」明（18）日將迎來最終壓軸日，精彩卡司將持續接力登場，縣府邀請全國樂迷把握最後一天，一起來鹿港享受音樂、逛市集、遊古城，為今年潮派鹿港留下最熱血的回憶。

「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場白天起就湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱。圖／縣府提供
「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場白天起就湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱。圖／縣府提供

「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱。圖／縣府提供
「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱。圖／縣府提供

「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱。圖／縣府提供
「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱。圖／縣府提供

「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場白天起就湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱。圖／縣府提供
「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場白天起就湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱。圖／縣府提供

「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱。圖／縣府提供
「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱。圖／縣府提供

「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場白天起就湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱，縣長王惠美與樂迷互動。圖／縣府提供
「2026潮派鹿港音樂祭」今天進入活動第2天，鹿港鎮立體育場白天起就湧入大批樂迷， 四個主題舞台接力開唱，縣長王惠美與樂迷互動。圖／縣府提供

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