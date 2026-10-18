選情初探／探南投市長 三角督重塑藍綠版圖

南投市向來是南投縣藍綠攻防重要戰場，國民黨在市長選舉占有優勢，綠營也有一定基本盤。二○二二年張嘉哲擊敗民進黨賴燕雪當選，二○二六年再戰，張嘉哲拚連任、沈夙崢代表綠營挑戰，前南投市清潔隊長林富紳也以無黨籍參選，三腳督讓南投市傳統藍綠板塊面臨新變化。

張嘉哲尋求連任，主打過去四年的市政成果，包括路邊智慧停車、垃圾定時定點收運、幸福巴士及生育補助等，並提出產業、青年、城市、生活及觀光等施政藍圖，訴求延續既有建設與福利政策。張嘉哲也強調會和縣長許淑華縣市合作，整合資源推動南投市產業、交通及城市建設。

民進黨則由縣議員沈夙崢出征，沈夙崢將人口減少與青年外移列為主要議題，提出「啟動南投三部曲」，主張改善勞動及薪資條件、強化區域交通，並推動都市計畫再生與貓羅溪畔整體改造。她認為南投市除了硬體建設，更要處理產業與就業問題，增加青年留鄉誘因。

無黨籍林富紳曾擔任南投市清潔隊長，長期在第一線服務，熟悉基層環境與市民需求，他訴求跳脫藍綠，從市民生活問題出發，提出道路、停車、交通、環境、公園及地方產業等政見。

二○二二年南投市長選舉，張嘉哲以約五成四得票率當選，民進黨賴燕雪約四成五，顯示藍綠仍有一定競爭強度。這次沈夙崢接棒挑戰，加上林富紳加入，選票如何重新分布，成為地方觀察焦點。

除了傳統藍綠基本盤，人口與產業也是三名候選人都無法迴避的課題。南投市人口下降、青年外移及在地就業機會，尤其南崗工業區未來如何升級、提高產業附加價值與薪資，都可能成為後續攻防重點。