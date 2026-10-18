陸空對決 何欣純大車掃 江啟臣開直播

台中選情提前白熱化，藍綠兩黨母雞展現不同戰術思維，民進黨市長參選人何欣純啟動大型車隊掃街與廟口參香、走訪市場，提早炒熱基層；國民黨參選人江啟臣透過社群直播、議題空戰突圍，結合國會監督或在地民生議題，以「空戰」帶動討論聲量，與綠營的實體大車掃形成強烈對比。

何欣純十月十五日啟動「台中迎新向前行」，從本命區大里出發，和該區議員李天生、張芬郁車掃，團隊綁上雙色應援飄帶，象徵「洋流」加上「欣潮」，一路高喊「左流右欣」；何十七日繼續在屯區車掃，從霧峰民主草坪出發，繞行霧峰主要街區。

何欣純競總指出，提前車掃主要是時間考量，何要出席民進黨提名的卅二席議員競總成立大會，周末行程基本滿檔，周間又有立法院行程，若想車掃走遍全台中廿九個行政區，勢必提前啟動；初步規畫從屯區出發，以環型的方式繞整個大台中一圈。

綠營人士表示，「洋流」席捲台中後，帶起選情熱度，不過熱度來得快去得快，要維持到十一月廿八日，還得靠何欣純自己的陸戰；目前何的知名度有逐漸打開，加上新潮流、英系等派系整合成功，資源到位，勢必可以在最後階段展現強大爆發力。

國民黨台中市長參選人江啟臣（左）偕藍營議員開直播，大聊政見、吃美食。圖／取自江啟臣臉書直播

江啟臣持續拚陸戰，舉辦各區政見說明會，近期特別加強空戰，不定時直播推出「江江陪你聊」，邀請黨籍市議員參選人，介紹台中美食，邊吃邊聊政見，讓市民更瞭解江的市政願景，拉抬市長與議員參選人的聲勢。

藍營人士指出，江啟臣過去就曾拍過「吃播」，推薦台中「巷仔內」的小吃，由於影片時間短，美食又容易吸引民眾眼球，每條吃播影片觀看數動輒破十萬，反應不錯。選前再度開直播推「江江陪你聊」，結合吃播大聊政見，讓政治話題在輕鬆的餐桌氛圍下顯得更接地氣，其中與市議員吳瓊華直播，江啟臣更現場大嗑泡麵，讓市民看到江不同的一面，拉近與選民的距離。

藍營人士強調，江啟臣過去較不像何欣純一樣用各種方式宣傳包裝，但江本身的政見和學經歷更占優勢，其國際形象對年輕人也有一定吸引力，本來就不懼空戰。