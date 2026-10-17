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腦機AI結合智慧社區 「大健康新未來雙軸論壇」逢甲登場

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
由台灣先進民主協會與《康健雜誌》共同發起的「大健康新未來雙軸論壇」，今天在逢甲大學共善樓盛大舉行。活動吸引超過200位來自醫療、科技、地產與建築等領域的專家學者參與，共同探討大腦科學、AI技術與建築空間結合的健康產業新生態。記者黃仲裕／攝影
由台灣先進民主協會與《康健雜誌》共同發起的「大健康新未來雙軸論壇」，今天在逢甲大學共善樓盛大舉行。活動吸引超過200位來自醫療、科技、地產與建築等領域的專家學者參與，共同探討大腦科學、AI技術與建築空間結合的健康產業新生態。記者黃仲裕／攝影

由台灣先進民主協會與《康健雜誌》共同發起的「大健康新未來雙軸論壇」，今天在逢甲大學共善樓盛大舉行。活動吸引超過200位來自醫療、科技、地產與建築等領域的專家學者參與，共同探討大腦科學、AI技術與建築空間結合的健康產業新生態。

台灣先進一號計畫共同發起人李婷婷表示，協會主張「先進科技，以人為主」，從大腦認知障礙切入，結合大腦科學、AI與生活環境，期盼讓科技回應社會需求，打造更高品質的未來生活。

論壇呈現四大亮點：臺大醫學院特聘教授高淑芬指出大腦認知退化貫穿一生，並發表最新開發的「兒青精神線上數位評估 WebApp」，助早期篩檢與介入；MIT博士李佳勳則解析「情感運算」，透過多模態AI轉譯情緒，照顧失語或失智長者的內在需求；科技立委葛如鈞（寶博士）與上緯智聯團隊展示自主研發機器人「台智寶 TaiiBot」，深入探討腦機介面落地應用；建築師黃聲遠與產業界代表則針對健康社區提出「空間留白」與尊嚴共生的解方。

現場更設有6大產學研實體展區，展示失智快篩系統、脈象與舌象數位化檢測及樂齡住宅等應用，呈現前沿科技落實於日常生活的無限可能。

由台灣先進民主協會與《康健雜誌》共同發起的「大健康新未來雙軸論壇」，今天在逢甲大學共善樓盛大舉行。記者黃仲裕／攝影
由台灣先進民主協會與《康健雜誌》共同發起的「大健康新未來雙軸論壇」，今天在逢甲大學共善樓盛大舉行。記者黃仲裕／攝影

「大健康新未來雙軸論壇」設有6大產學研實體展區，展示失智快篩系統、脈象與舌象數位化檢測及樂齡住宅等應用，呈現前沿科技落實於日常生活的無限可能。記者黃仲裕／攝影
「大健康新未來雙軸論壇」設有6大產學研實體展區，展示失智快篩系統、脈象與舌象數位化檢測及樂齡住宅等應用，呈現前沿科技落實於日常生活的無限可能。記者黃仲裕／攝影

論壇呈現四大亮點：臺大醫學院特聘教授高淑芬指出大腦認知退化貫穿一生，並發表最新開發的「兒青精神線上數位評估 WebApp」，助早期篩檢與介入。記者黃仲裕／攝影
論壇呈現四大亮點：臺大醫學院特聘教授高淑芬指出大腦認知退化貫穿一生，並發表最新開發的「兒青精神線上數位評估 WebApp」，助早期篩檢與介入。記者黃仲裕／攝影

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