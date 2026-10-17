快訊

強推輪椅喊「要妳命」！二線三星警官性騷、調戲女下屬 二審獲緩刑定讞

空拍滿滿都是人！張善政首場造勢中壢登場 現場湧2.5萬名支持者

為何美股恐慌指數急拉？VIX狂飆22% 大型避險基金傳爆倉+AI股遭血洗

聽新聞
0:00 / 0:00

台中餅第一、台中拚第一！2026台中太陽餅文化節80家名店引爆消費熱潮

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
第21屆「2026台中太陽餅文化節」正式啟動。記者宋健生／攝影
第21屆「2026台中太陽餅文化節」正式啟動。記者宋健生／攝影

台中餅第一、台中拚第一！「2026台中太陽餅文化節」17日在文心森林公園盛大登場，今年活動邁入第21個年頭，特別展現台中糕餅「傳承經典、融合創新」的獨特魅力，現場集結超過80家在地名店，從保留古法手工的百年老字號，到結合現代風味的新銳創意伴手禮齊聚一堂。

今日活動業者更祭出限量「買一送一」等多重優惠，吸引大批民眾攜家帶眷前來搶購，現場人潮絡繹不絕、買氣強強滾，充分展現台中糕餅品牌的強大號召力，成功為節慶經濟掀起一波消費熱潮。

經發局長張峯源出席開幕活動時表示，台中素有「糕餅之都」美譽，擁有深厚的糕餅文化底蘊與精湛的製餅工藝，「台中餅第一，象徵台中拚第一！」太陽餅文化節走過21年，不僅見證傳統糕餅產業持續創新求變，更展現台中糕餅業者代代傳承、精益求精的職人精神。

從家喻戶曉的太陽餅、鳳梨酥、蛋黃酥，到結合創意設計與現代風格的新式伴手禮，台中糕餅不斷推陳出新，讓傳統美味展現嶄新魅力。

市府透過一年一度的太陽餅文化節，串聯在地品牌、拓展行銷通路，讓全國民眾一站式購足台中名產，也將節慶人潮轉化為實質的消費商機，持續擦亮台中「糕餅之都」金字招牌。

經發局說明，活動現場買氣熱絡，不少攤位接連補貨多次，仍供不應求，充分展現民眾熱烈的消費力道。今年參展陣容非常堅強，包括阿聰師、陳允宝泉、元明商店、太陽堂老舖、嘉味軒、薔薇派、阿明師、翔記蛋黃酥、鎮興餅舖、卡但屋及波士頓烘焙坊等經典糕餅品牌。

另外有3點1刻、旅禾烘焙、水母吃乳酪、巴部屋、熊介巧、大呷麵本家、正昇豆腐乳、丸文食品及玄羽皇家滴雞精等特色伴手禮業者共襄盛舉。從傳承多年的經典滋味到創意十足的新興品牌，充分展現台中糕餅與伴手禮產業的多元實力，讓民眾一次品味台中最具代表性的特色好禮。

經發局表示，除了眾多人氣品牌齊聚，現場優惠更是誠意十足！各家業者紛紛推出限量商品「買一送一」及超值促銷活動，搭配消費滿額抽獎、限量好禮兌換等多重驚喜，讓民眾不僅買得開心，更能滿載而歸。

為延續活動熱度，讓甜蜜商機不間斷，不少參展業者今日特別加碼發放「門市優惠券」，民眾在活動結束後，仍可持券前往實體門市享受專屬優惠，將一日活動人潮延伸為後續店家消費動能，持續擴大節慶經濟效益。

今日活動貴賓雲集，包括經發局長張峯源、立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、工策會副總幹事王文興、糕餅商業同業公會理事長紀旭東、榮譽理事長蔡萬財、好禮協會理事長王曉薇。

以及產業故事館榮譽理事長劉世欣、飛雁創業協會理事長蔡金對等各界貴賓到場共襄盛舉；立法委員羅廷瑋、廖偉翔、市議員黃馨慧、朱暖英、陳廷秀、劉士州亦派代表出席，共同見證台中糕餅產業21年來的傳承與創新成果。

糕餅公會理事長紀旭東、副理事長廖東榮都表示，今年活動業者生意非常好。記者宋健生／攝影
糕餅公會理事長紀旭東、副理事長廖東榮都表示，今年活動業者生意非常好。記者宋健生／攝影

業者表示，人潮絡繹不絕，是近年生意最好的一次。記者宋健生／攝影
業者表示，人潮絡繹不絕，是近年生意最好的一次。記者宋健生／攝影

立法委員楊瓊瓔（左4）到場向業者致意。記者宋健生／攝影
立法委員楊瓊瓔（左4）到場向業者致意。記者宋健生／攝影

嘉味軒王清福董事長（右起）、江啟臣副院長、經發局長張峯源、糕餅公會理事長紀旭東、好禮協會理事長王曉薇、飛雁協會理事長蔡金對共襄盛舉。記者宋健生／攝影
嘉味軒王清福董事長（右起）、江啟臣副院長、經發局長張峯源、糕餅公會理事長紀旭東、好禮協會理事長王曉薇、飛雁協會理事長蔡金對共襄盛舉。記者宋健生／攝影

消費 文化 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／買1送1就是狂！台中太陽餅文化節80家名店爆人潮 排隊逾百米搶購

臺中十大伴手禮店家報名起跑　最強伴手禮再掀應援熱潮

台中購物節暖身2天買氣衝！25萬張發票、登錄破1.1億元 帶動商圈與微型店家商機

高雄開味，食力全開！2026年高雄國際食品展10月盛大引爆

相關新聞

武嶺違停別再僥倖！仁愛警今天取締31件 嚴重阻路恐送辦

雙十連假期間，合歡山武嶺曾因車輛違停占據車道，造成交通嚴重壅塞，賓士車停在車道中央的畫面更引發關注。仁愛警分局今天加強交通疏導及違規取締，共取締違停31件，並要求車輛立即駛離，對於持續違規者，也將依法連續告發。

全台姓氏揭密！「益」、「第五」屈指可數 他苦笑：最常被問令狐沖

中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立，首任理事長、前台中市副事長令狐榮達說，全台稀有姓氏有1625個，僅占3.38%人口，其中姓「益」、「第五」屈指可數，最多人問他「跟笑傲江湖令狐沖什麼關係？」

腦機AI結合智慧社區 「大健康新未來雙軸論壇」逢甲登場

由台灣先進民主協會與《康健雜誌》共同發起的「大健康新未來雙軸論壇」，今天在逢甲大學共善樓盛大舉行。活動吸引超過200位來自醫療、科技、地產與建築等領域的專家學者參與，共同探討大腦科學、AI技術與建築空間結合的健康產業新生態。

影／買1送1就是狂！台中太陽餅文化節80家名店爆人潮 排隊逾百米搶購

全台糕餅迷引頸期盼的年度盛事「2026台中太陽餅文化節」今在文心森林公園熱鬧登場，逾80家台中在地頂尖糕餅與熱門伴手禮品牌設攤，祭出震撼全場的「買一送一」限量好康與多重滿額抽獎，吸引民眾排隊搶購，甚至有攤位備好5000份禮盒，排隊人潮快到捷運站，銷售一空。

影／王惠美歸隊展現團結？ 仍未鬆口替魏平政拉票

國民黨今天在彰化圓林園滯洪池舉辦中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢大會，彰化縣長王惠美在造勢開始前提前到場，僅拜託鄉親支持核電公投，卻未鬆口替參選人魏平政拉票。王惠美在致詞完後隨即離去，離開前與魏平政握手致意。

「被幫助的孩子」化身「付出的認養人」 彰化家扶相見歡好溫馨

彰化家扶中心成立六十周年，今在溪州公園舉辦認養人和扶助兒少的相見歡活動，多名認養人曾是被扶助的兒少，直言參加相見歡如同回到家扶的大家庭倍感溫馨，同時自己有能力回饋家扶感到驕傲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。