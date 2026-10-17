台中餅第一、台中拚第一！2026台中太陽餅文化節80家名店引爆消費熱潮

台中餅第一、台中拚第一！「2026台中太陽餅文化節」17日在文心森林公園盛大登場，今年活動邁入第21個年頭，特別展現台中糕餅「傳承經典、融合創新」的獨特魅力，現場集結超過80家在地名店，從保留古法手工的百年老字號，到結合現代風味的新銳創意伴手禮齊聚一堂。

今日活動業者更祭出限量「買一送一」等多重優惠，吸引大批民眾攜家帶眷前來搶購，現場人潮絡繹不絕、買氣強強滾，充分展現台中糕餅品牌的強大號召力，成功為節慶經濟掀起一波消費熱潮。

經發局長張峯源出席開幕活動時表示，台中素有「糕餅之都」美譽，擁有深厚的糕餅文化底蘊與精湛的製餅工藝，「台中餅第一，象徵台中拚第一！」太陽餅文化節走過21年，不僅見證傳統糕餅產業持續創新求變，更展現台中糕餅業者代代傳承、精益求精的職人精神。

從家喻戶曉的太陽餅、鳳梨酥、蛋黃酥，到結合創意設計與現代風格的新式伴手禮，台中糕餅不斷推陳出新，讓傳統美味展現嶄新魅力。

市府透過一年一度的太陽餅文化節，串聯在地品牌、拓展行銷通路，讓全國民眾一站式購足台中名產，也將節慶人潮轉化為實質的消費商機，持續擦亮台中「糕餅之都」金字招牌。

經發局說明，活動現場買氣熱絡，不少攤位接連補貨多次，仍供不應求，充分展現民眾熱烈的消費力道。今年參展陣容非常堅強，包括阿聰師、陳允宝泉、元明商店、太陽堂老舖、嘉味軒、薔薇派、阿明師、翔記蛋黃酥、鎮興餅舖、卡但屋及波士頓烘焙坊等經典糕餅品牌。

另外有3點1刻、旅禾烘焙、水母吃乳酪、巴部屋、熊介巧、大呷麵本家、正昇豆腐乳、丸文食品及玄羽皇家滴雞精等特色伴手禮業者共襄盛舉。從傳承多年的經典滋味到創意十足的新興品牌，充分展現台中糕餅與伴手禮產業的多元實力，讓民眾一次品味台中最具代表性的特色好禮。

經發局表示，除了眾多人氣品牌齊聚，現場優惠更是誠意十足！各家業者紛紛推出限量商品「買一送一」及超值促銷活動，搭配消費滿額抽獎、限量好禮兌換等多重驚喜，讓民眾不僅買得開心，更能滿載而歸。

為延續活動熱度，讓甜蜜商機不間斷，不少參展業者今日特別加碼發放「門市優惠券」，民眾在活動結束後，仍可持券前往實體門市享受專屬優惠，將一日活動人潮延伸為後續店家消費動能，持續擴大節慶經濟效益。

今日活動貴賓雲集，包括經發局長張峯源、立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、工策會副總幹事王文興、糕餅商業同業公會理事長紀旭東、榮譽理事長蔡萬財、好禮協會理事長王曉薇。

以及產業故事館榮譽理事長劉世欣、飛雁創業協會理事長蔡金對等各界貴賓到場共襄盛舉；立法委員羅廷瑋、廖偉翔、市議員黃馨慧、朱暖英、陳廷秀、劉士州亦派代表出席，共同見證台中糕餅產業21年來的傳承與創新成果。

糕餅公會理事長紀旭東、副理事長廖東榮都表示，今年活動業者生意非常好。記者宋健生／攝影

業者表示，人潮絡繹不絕，是近年生意最好的一次。記者宋健生／攝影

立法委員楊瓊瓔（左4）到場向業者致意。記者宋健生／攝影