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全台姓氏揭密！「益」、「第五」屈指可數 他苦笑：最常被問令狐沖

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立，首任理事長、前台中市副事長令狐榮達說，全台稀有姓氏有1625個，僅占3.38%人口，其中姓「益」、「第五」屈指可數，最多人問他「跟笑傲江湖令狐沖什麼關係？」

該協會經內政部核准設立，今在台中林皇宮舉辦成立大會，全台60多名會員齊聚一堂，最遠還有一對井姓兄妹從美國返台赴會，共同選出首屆理監事及理事長，由令狐榮達出任首任理事長。

台中市長盧秀燕出席表示，稀有姓氏如同鑽石般珍貴，成立交流協會格外具有意義，為散居各地的宗親們搭起聯誼感情的橋梁，期盼協會未來肩負起溯源尋根、保存發揚與聯誼感情三大任務，市府也會做堅強後盾，並鼓勵大家「生產報國」，讓珍貴姓氏薪火相傳、源遠流長。

令狐榮達分享，他的姓氏稀有，兒時常被老師關注，因此不敢做壞事，成年對姓氏文化深感興趣，承續去年底他在台中發起「稀有姓氏奇緣初遇」活動，籌設中華稀有姓氏文化交流協會，每個稀有姓氏都是一段歷史，源遠流長，都是很珍貴歷史、難得情誼，未來凝聚心力，推廣及保存家族文化、家譜等。

令狐榮達指出，他研究稀有姓氏，愈研究愈有有趣，經查全台有1725個姓氏，其中前100個姓氏占96.62%人口，其餘1625個姓氏僅占3.38%人口。以他的姓氏「令狐」為例，排名925名，還贏過700多個姓氏，姓「益」、「第五」、都是屈指可數，「車」、「井」、「諸葛」也都是稀有姓氏。

民政局長吳世瑋表示，台灣姓氏文化豐富多元，都有獨一無二的歷史故事，協會為稀有姓氏宗親建立交流與互助平台，守護珍貴文化資產；活動發起人之一的台中市河南同鄉會前理事長麻高霖分享，「麻」姓全台約100多人，他的國中同學姓「別」，其他同學笑稱，兩人是「別找麻煩」組合。

中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立，市長盧秀燕（右三）與會，左三為首任理事長令狐榮達。圖／台中市政府提供
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立，市長盧秀燕（右三）與會，左三為首任理事長令狐榮達。圖／台中市政府提供

中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立，市長盧秀燕（右三）與會，左三為首任理事長令狐榮達。圖／台中市政府提供
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立，市長盧秀燕（右三）與會，左三為首任理事長令狐榮達。圖／台中市政府提供

令狐 姓氏 台中

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