影／買1送1就是狂！台中太陽餅文化節80家名店爆人潮 排隊逾百米搶購

全台糕餅迷引頸期盼的年度盛事「2026台中太陽餅文化節」今在文心森林公園熱鬧登場，逾80家台中在地頂尖糕餅與熱門伴手禮品牌設攤，祭出震撼全場的「買一送一」限量好康與多重滿額抽獎，吸引民眾排隊搶購，甚至有攤位備好5000份禮盒，排隊人潮快到捷運站，銷售一空。

台中市糕餅公會理事長紀旭東說，今天台中太陽餅文化節買氣熱絡，今天已有業者來回載運四、五趟貨品，消費力驚人，明年還要加碼舉辦。公會估算，今年銷售狀況，較去年至少增2成

業績。

經發局長張峯源出席開幕活動時說，太陽餅文化節邁入第21個年頭，見證了台中傳統糕餅產業的創新與轉型。因應新世代對健康飲食的追求，今年參展店家齊力發揮創意，全面升級推動「輕食、少油、少糖」的健康新風味，讓老中青三代都能無負擔享受美味。

張峯源指出，台中擁有極為深厚的糕餅底蘊，從家喻戶曉的太陽餅、鳳梨酥、蛋黃酥，到結合文創風格的新式伴手禮，呈現出傳統與現代交融的豐富面貌。透過一年一度的文化節，讓全國民眾能一站式購足台中名產，更為在地產業與觀光市場注入豐沛商機。

經發局說明，今天參展品牌包括阿聰師、陳允宝泉、元明商店、太陽堂老舖、嘉味軒、薔薇派、阿明師、翔記蛋黃酥、鎮興餅舖、卡但屋及波士頓烘焙坊等名店；另有3點1刻、旅禾烘焙、水母吃乳酪、巴部屋、熊介巧、大呷麵本家、正昇豆腐乳、丸文食品及玄羽皇家滴雞精等伴手禮業者共同參與，現場消費優惠更是加碼連連，消費滿額抽獎、兌換限量好禮等多重優惠。

陳姓市民說，因媽媽愛吃太陽餅，還要拿去送禮，趁買一送一大促銷，他今天和父母來大採購，三人從中午排隊，隊伍從大墩七街口一路排到捷運站，頂著艷陽排了逾20分鐘才買到，很熱很辛苦，但值得。

台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾頂著艷陽排隊搶購。記者趙容萱／攝影

台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾排隊搶購。記者趙容萱／攝影

台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾排隊搶購。記者趙容萱／攝影

台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾排隊搶購。記者趙容萱／攝影