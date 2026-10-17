快訊

薔琵最快今晚轉強颱！氣象署：估22日抵台灣東部外海 路徑待觀察

獨／LINE Pay 75萬筆個資遭中國大陸暗網兜售 賣家竟只開價399美元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／買1送1就是狂！台中太陽餅文化節80家名店爆人潮 排隊逾百米搶購

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中太陽餅文化節今登場，市長參選人江啟臣（中）參與開幕式並致詞。記者趙容萱／攝影
台中太陽餅文化節今登場，市長參選人江啟臣（中）參與開幕式並致詞。記者趙容萱／攝影

全台糕餅迷引頸期盼的年度盛事「2026台中太陽餅文化節」今在文心森林公園熱鬧登場，逾80家台中在地頂尖糕餅與熱門伴手禮品牌設攤，祭出震撼全場的「買一送一」限量好康與多重滿額抽獎，吸引民眾排隊搶購，甚至有攤位備好5000份禮盒，排隊人潮快到捷運站，銷售一空。

台中市糕餅公會理事長紀旭東說，今天台中太陽餅文化節買氣熱絡，今天已有業者來回載運四、五趟貨品，消費力驚人，明年還要加碼舉辦。公會估算，今年銷售狀況，較去年至少增2成

業績。

經發局長張峯源出席開幕活動時說，太陽餅文化節邁入第21個年頭，見證了台中傳統糕餅產業的創新與轉型。因應新世代對健康飲食的追求，今年參展店家齊力發揮創意，全面升級推動「輕食、少油、少糖」的健康新風味，讓老中青三代都能無負擔享受美味。

張峯源指出，台中擁有極為深厚的糕餅底蘊，從家喻戶曉的太陽餅、鳳梨酥、蛋黃酥，到結合文創風格的新式伴手禮，呈現出傳統與現代交融的豐富面貌。透過一年一度的文化節，讓全國民眾能一站式購足台中名產，更為在地產業與觀光市場注入豐沛商機。

經發局說明，今天參展品牌包括阿聰師、陳允宝泉、元明商店、太陽堂老舖、嘉味軒、薔薇派、阿明師、翔記蛋黃酥、鎮興餅舖、卡但屋及波士頓烘焙坊等名店；另有3點1刻、旅禾烘焙、水母吃乳酪、巴部屋、熊介巧、大呷麵本家、正昇豆腐乳、丸文食品及玄羽皇家滴雞精等伴手禮業者共同參與，現場消費優惠更是加碼連連，消費滿額抽獎、兌換限量好禮等多重優惠。

陳姓市民說，因媽媽愛吃太陽餅，還要拿去送禮，趁買一送一大促銷，他今天和父母來大採購，三人從中午排隊，隊伍從大墩七街口一路排到捷運站，頂著艷陽排了逾20分鐘才買到，很熱很辛苦，但值得。

台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾頂著艷陽排隊搶購。記者趙容萱／攝影
台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾頂著艷陽排隊搶購。記者趙容萱／攝影

台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾排隊搶購。記者趙容萱／攝影
台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾排隊搶購。記者趙容萱／攝影

台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾排隊搶購。記者趙容萱／攝影
台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾排隊搶購。記者趙容萱／攝影

台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾排隊搶購。記者趙容萱／攝影
台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾排隊搶購。記者趙容萱／攝影

台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾排隊搶購。記者趙容萱／攝影
台中太陽餅文化節今登場，逾80家名店祭出全場「買一送一」限量好康，吸引民眾排隊搶購。記者趙容萱／攝影

台中 文化 伴手禮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中購物節暖身2天買氣衝！25萬張發票、登錄破1.1億元 帶動商圈與微型店家商機

臺中十大伴手禮店家報名起跑　最強伴手禮再掀應援熱潮

5點半就來排隊！新光三越信義周年慶首日吸26萬來客、衝13億業績

高雄開味，食力全開！2026年高雄國際食品展10月盛大引爆

相關新聞

武嶺違停別再僥倖！仁愛警今天取締31件 嚴重阻路恐送辦

雙十連假期間，合歡山武嶺曾因車輛違停占據車道，造成交通嚴重壅塞，賓士車停在車道中央的畫面更引發關注。仁愛警分局今天加強交通疏導及違規取締，共取締違停31件，並要求車輛立即駛離，對於持續違規者，也將依法連續告發。

影／買1送1就是狂！台中太陽餅文化節80家名店爆人潮 排隊逾百米搶購

全台糕餅迷引頸期盼的年度盛事「2026台中太陽餅文化節」今在文心森林公園熱鬧登場，逾80家台中在地頂尖糕餅與熱門伴手禮品牌設攤，祭出震撼全場的「買一送一」限量好康與多重滿額抽獎，吸引民眾排隊搶購，甚至有攤位備好5000份禮盒，排隊人潮快到捷運站，銷售一空。

影／王惠美歸隊展現團結？ 仍未鬆口替魏平政拉票

國民黨今天在彰化圓林園滯洪池舉辦中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢大會，彰化縣長王惠美在造勢開始前提前到場，僅拜託鄉親支持核電公投，卻未鬆口替參選人魏平政拉票。王惠美在致詞完後隨即離去，離開前與魏平政握手致意。

「被幫助的孩子」化身「付出的認養人」 彰化家扶相見歡好溫馨

彰化家扶中心成立六十周年，今在溪州公園舉辦認養人和扶助兒少的相見歡活動，多名認養人曾是被扶助的兒少，直言參加相見歡如同回到家扶的大家庭倍感溫馨，同時自己有能力回饋家扶感到驕傲。

彰化田中幸福政策推陳出新 鎮公所送「超級鑽戒」逗樂鑽石婚夫婦

國人晚婚甚至不婚幾成常態，結婚70年就像童話故事，彰化縣田中鎮公所今表揚白金婚、鑽石婚的幸福夫婦；白金婚蘇郎夫婦表示，維持家庭完整和樂，夫妻一定要互相忍讓，多想想對方的優點，就算有什麼不如意，頂多兩天煙消雲散，又是幸福美滿的一家人。

3年前擲「黏筊」當上地方首長 彰化大村龍聖宮再現「黏筊」信眾稱奇

彰化縣大村龍聖堂信眾昨擲聖筊黏在神桌八仙彩，再現3年前的「黏杯」奇景， 信眾和地方民眾認為是吉兆，龍聖堂管理委員會主任委員賴力群等執事人員，相當開心龍聖堂再度成為信仰與地方文化記憶的焦點話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。