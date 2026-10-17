「被幫助的孩子」化身「付出的認養人」 彰化家扶相見歡好溫馨

彰化家扶中心成立六十周年，今在溪州公園舉辦認養人和扶助兒少的相見歡活動，多名認養人曾是被扶助的兒少，直言參加相見歡如同回到家扶的大家庭倍感溫馨，同時自己有能力回饋家扶感到驕傲。

來自全台各地彰化家扶認養人和家人、受扶助的兒少及家屬，連同志工逾400人參加相見歡活動，縣政府官員、各級民代與彰化家扶永久認養人聯誼會長蔡樹火、扶幼委員會主委李世湧、兒少保護委員會主委陳明宗、家扶後援團體出席，場面盛大。

受扶助兒少平日由家扶社工輔導寫信給認養人，今日多數第一次與認養人見面，彰化家扶安排大地遊戲闖關、牛糞蚊香DIY，認養人拉起兒少的手一起闖關，合作製作牛糞蚊香，接著認養人關心兒少的生活、學業，因活動消除彼此陌生感，都能愉快聊天。

很多認養人來自外縣市，最遠是花蓮市，今一早駕車出門，彰化市張姓退休老師90歲，是今天最高齡的認養人，她和女兒都當認養人，認養年資邁入第六年，母女與認養的孩子見面，有教育專業背景的張奶奶關懷課業並加以指導，讓被扶助兒童收穫很大。

台中市楊姓認養人曾被扶助，當家境改善時轉為認養人已18年，先後幫助過4名家扶兒；今她表示，現在回頭幫忙有需要的家扶孩子，心裡很踏實。她的認養人台北市蔡姓夫妻年逾70歲，得知「被幫助的孩子」成為「付出的認養人」，感到相當欣慰。

擔任認養人今年滿20年的李世湧夫婦，第一個認養童小靜（化名）今年30歲，雙方保持聯繫。小靜說，李叔叔、黃阿姨就像家人一樣關心她求學是否遇到困難、畢業後就業是否順利，得知李叔叔、黃阿姨今會參加相見歡，她特地排班休假，趕來送花束感謝李叔叔、黃阿姨長期無私的愛與關心。

以前1名認養人扶助1名兒少，通膨等因素改為2至3名認養人扶助1名兒少，彰化家扶3100名兒少由全國各縣市近9千名認養人認養。彰化家扶主任王正光說，今活動感謝友誌金屬廖英宏、振揚旅行社陳秀美各贊助20萬元，減經認養人報名費負擔。相見歡在家扶才藝團體舞躍獅王兒童醒獅團、無限原音原木樂隊表演及享用「辦桌」畫下圓滿句點。