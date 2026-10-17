快訊

趕赴醫院救人卻遇車禍…名醫朱志生離世 妻悲痛：人就這樣沒了

獨／郭靜純爆離婚！老公王信貴欠千萬債務人間消失 連綜藝大哥也中招

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原陀螺爭霸賽結合農產品行銷 農會總幹事父女先下場PK

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區農會今天下午在朴子辦事處舉辦「蔥一波！豐原陀螺爭霸賽」，也行銷農產品。圖／豐原區農會提供
台中市豐原區農會今天下午在朴子辦事處舉辦「蔥一波！豐原陀螺爭霸賽」，也行銷農產品。圖／豐原區農會提供

台中市豐原農會打破傳統印象，今天下午在朴子辦事處舉辦「蔥一波！豐原陀螺爭霸賽」，以深受學生和年輕人喜愛的戰鬥陀螺為主題，結合豐原大蔥鮮肉水餃、豐原大蔥鹹冰淇淋新品試吃、在地小農市集及豐農小舖農產品購物折價券等豐富元素行銷農產品；農會總幹事蔡森揚與女兒農會小組長蔡怡萱先下場PK戰鬥陀螺，現場充滿歡笑聲。

今天下午2時正式開賽，共128組選手參賽，由專業團隊規劃賽事及裁判執行，設置競技場地，讓陀螺好手一較高下。比賽設有冠、亞、季、殿軍等獎項，提供戰鬥陀螺相關獎品，增添賽事精彩度。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，農會長期肩負農業推廣、農產品行銷及服務農民的重要任務，對許多年輕朋友而言，農會可能仍是較為陌生的場所，以為只有農民或長輩可以到農會。農會嘗試以年輕人熟悉的興趣與休閒活動作為媒介，創造更多接觸農會的機會。

現場安排豐原區農會近期推出的「豐原大蔥鮮肉水餃」、「豐原大蔥鹹冰淇淋」新品試吃。豐原大蔥是在地近年主推的特色農產品，農會持續推動農產加工與產品創新，透過與北斗鎮農會合作開發大蔥鮮肉水餃，讓消費者以更便利的方式品嚐豐原大蔥的獨特風味，既能打破產季限制，也藉此拓展農產品消費市場。

另結合在地小農市集，有優質蜂蜜、玫瑰、咖啡產品，參賽選手及陪同家長欣賞比賽，也能選購新鮮、優質的農特產品。參賽者每人可獲得100元豐農小舖農產品購物折價券。

台中市豐原區農會今天下午在朴子辦事處舉辦「蔥一波！豐原陀螺爭霸賽」，也行銷農產品。圖／豐原區農會提供
台中市豐原區農會今天下午在朴子辦事處舉辦「蔥一波！豐原陀螺爭霸賽」，也行銷農產品。圖／豐原區農會提供

台中市豐原區農會今天下午在朴子辦事處舉辦「蔥一波！豐原陀螺爭霸賽」，也行銷農產品，農會總幹事蔡森揚與女兒農會小組長蔡怡萱先下場PK。圖／豐原區農會提供
台中市豐原區農會今天下午在朴子辦事處舉辦「蔥一波！豐原陀螺爭霸賽」，也行銷農產品，農會總幹事蔡森揚與女兒農會小組長蔡怡萱先下場PK。圖／豐原區農會提供

豐原 農產品 農會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

梧棲農會市民農園開園 親子一起種菜體驗田園樂趣

釋迦變身嫩膚乳皂！台東百大青農玩跨界 農產加工再創新

影／盧秀燕與江啟臣豐原助講 同聲暗批前任市長不重視豐原捷運

餐桌美濃野蓮、屏東車站商圈怎沒落？屏中學生地理奧賽拿下金、銀牌

相關新聞

武嶺違停別再僥倖！仁愛警今天取締31件 嚴重阻路恐送辦

雙十連假期間，合歡山武嶺曾因車輛違停占據車道，造成交通嚴重壅塞，賓士車停在車道中央的畫面更引發關注。仁愛警分局今天加強交通疏導及違規取締，共取締違停31件，並要求車輛立即駛離，對於持續違規者，也將依法連續告發。

「被幫助的孩子」化身「付出的認養人」 彰化家扶相見歡好溫馨

彰化家扶中心成立六十周年，今在溪州公園舉辦認養人和扶助兒少的相見歡活動，多名認養人曾是被扶助的兒少，直言參加相見歡如同回到家扶的大家庭倍感溫馨，同時自己有能力回饋家扶感到驕傲。

彰化田中幸福政策推陳出新 鎮公所送「超級鑽戒」逗樂鑽石婚夫婦

國人晚婚甚至不婚幾成常態，結婚70年就像童話故事，彰化縣田中鎮公所今表揚白金婚、鑽石婚的幸福夫婦；白金婚蘇郎夫婦表示，維持家庭完整和樂，夫妻一定要互相忍讓，多想想對方的優點，就算有什麼不如意，頂多兩天煙消雲散，又是幸福美滿的一家人。

3年前擲「黏筊」當上地方首長 彰化大村龍聖宮再現「黏筊」信眾稱奇

彰化縣大村龍聖堂信眾昨擲聖筊黏在神桌八仙彩，再現3年前的「黏杯」奇景， 信眾和地方民眾認為是吉兆，龍聖堂管理委員會主任委員賴力群等執事人員，相當開心龍聖堂再度成為信仰與地方文化記憶的焦點話題。

梧棲農會市民農園開園 親子一起種菜體驗田園樂趣

台中市梧棲區農會今天在梧棲區農會市民農園暨食農教育推廣園區，舉辦「2026田賜好運！梧農蔬活總動員」市民農園開園活動，農會總幹事吳柏慧和來賓、認養市民、在地青農及親子家庭，共同為「梧棲農會食農之丘」揭幕，宣告市民農園正式啟用。許多親子一起種菜，體驗田園樂趣。

選情初探／彰田中鎮長 選戰升溫爆衝突

彰化縣田中區三個鄉鎮的鄉鎮長選情各有不同。社頭鄉長蕭浚二以施政成果爭取連任，田中鎮長蕭淑芬面對地方政治家族出身的江宥增挑戰，雙方陣營還曾發生衝突；二水鄉則由羅森澤、許敏適角逐，選情競爭激烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。