豐原陀螺爭霸賽結合農產品行銷 農會總幹事父女先下場PK

台中市豐原區農會打破傳統印象，今天下午在朴子辦事處舉辦「蔥一波！豐原陀螺爭霸賽」，以深受學生和年輕人喜愛的戰鬥陀螺為主題，結合豐原大蔥鮮肉水餃、豐原大蔥鹹冰淇淋新品試吃、在地小農市集及豐農小舖農產品購物折價券等豐富元素行銷農產品；農會總幹事蔡森揚與女兒農會小組長蔡怡萱先下場PK戰鬥陀螺，現場充滿歡笑聲。

今天下午2時正式開賽，共128組選手參賽，由專業團隊規劃賽事及裁判執行，設置競技場地，讓陀螺好手一較高下。比賽設有冠、亞、季、殿軍等獎項，提供戰鬥陀螺相關獎品，增添賽事精彩度。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，農會長期肩負農業推廣、農產品行銷及服務農民的重要任務，對許多年輕朋友而言，農會可能仍是較為陌生的場所，以為只有農民或長輩可以到農會。農會嘗試以年輕人熟悉的興趣與休閒活動作為媒介，創造更多接觸農會的機會。

現場安排豐原區農會近期推出的「豐原大蔥鮮肉水餃」、「豐原大蔥鹹冰淇淋」新品試吃。豐原大蔥是在地近年主推的特色農產品，農會持續推動農產加工與產品創新，透過與北斗鎮農會合作開發大蔥鮮肉水餃，讓消費者以更便利的方式品嚐豐原大蔥的獨特風味，既能打破產季限制，也藉此拓展農產品消費市場。

另結合在地小農市集，有優質蜂蜜、玫瑰、咖啡產品，參賽選手及陪同家長欣賞比賽，也能選購新鮮、優質的農特產品。參賽者每人可獲得100元豐農小舖農產品購物折價券。

台中市豐原區農會今天下午在朴子辦事處舉辦「蔥一波！豐原陀螺爭霸賽」，也行銷農產品。圖／豐原區農會提供