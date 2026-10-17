彰化田中幸福政策推陳出新 鎮公所送「超級鑽戒」逗樂鑽石婚夫婦

國人晚婚甚至不婚幾成常態，結婚70年就像童話故事，彰化縣田中鎮公所今表揚白金婚、鑽石婚的幸福夫婦；白金婚蘇郎夫婦表示，維持家庭完整和樂，夫妻一定要互相忍讓，多想想對方的優點，就算有什麼不如意，頂多兩天煙消雲散，又是幸福美滿的一家人。

田中鎮公所今表揚7對白金婚、43對鑽石婚（結婚滿60年）的幸福夫婦，其中兩對白金婚、30對鑽石婚的夫婦到場，鎮長蕭淑芬送上超大「鑽戒」，交給被表揚的丈夫為妻子戴上，誇張大鑽戒逗得阿嬤們笑呵呵。

蘇郎與妻子蘇陳玉純分別91歲、90歲，即使兩人同住田中鎮沙崙，70年前仍憑媒妁之言結婚，婚後育有二子一女，蘇郎在鐵路局員林站工作扛起一家生計，蘇陳玉純相夫教子，自謙是「煮飯的」。

談到維繫70年婚姻，蘇郎說，生活難免有不如意的事，會抱怨、生氣，夫妻兩人為了家庭總要和睦相處，不如意大概兩天就過去了。蘇陳玉純表示，夫妻相處沒高深道理，無非彼此相忍為家，多想想對方的好、孩子的可愛與成長，要有維持完整的家的責任感。

田中鎮115年金鑽石婚表揚活動在龍江館舉辦，席開47桌，氣氛溫馨熱鬧。鎮長蕭淑芬除了向白金婚、鑽石婚的夫婦獻上祝福與敬意，也說明幸福田中社福政策，包括自她上任新增生育補助每胎1萬元，今年起改為「1、2、3」即為第一、二、三胎各發給1、2、3萬元，蕭姓鎮民在蕭淑芬發布新生育補助辦法生育第一胎領1萬，今年生第二胎領2萬，直呼「孩子自己帶財來，太幸福。」

田中鎮人口高齡化，蕭淑芬施行重陽敬老禮金加碼政策，以往65歲以上長者僅有縣政府禮金，今年起鎮公所增送給65歲至79歲每人500元禮金，80歲至98歲每人1千元禮金，99歲以上每人2千元，等於99歲以上連同縣政府禮金可領3千元。蕭淑芬說，期許她和鎮公所持續推動社福政策，田中成為「幼有所長、老有所養」的幸福經典小鎮。