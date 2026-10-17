快訊

「京都人」引百萬朝聖...蔡康永刪文了！喊話勿打擾蔣萬安：傷害人就不有趣了

中職／龍隊打線出爐！蔣少宏結束連任7場先發蹲捕 龍隊啟用林辰勳扛G1

白宮發言人只當5天！記者揭才登場2分鐘就知會下台「 川普害她淪笑柄」

聽新聞
0:00 / 0:00

3年前擲「黏筊」當上地方首長 彰化大村龍聖宮再現「黏筊」信眾稱奇

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉龍聖堂再現「黏筊」，聖筊（白圈）黏在神桌八仙彩。圖／龍聖堂提供
彰化縣大村鄉龍聖堂再現「黏筊」，聖筊（白圈）黏在神桌八仙彩。圖／龍聖堂提供

彰化縣大村龍聖堂信眾昨擲聖筊黏在神桌八仙彩，再現3年前的「黏杯」奇景， 信眾和地方民眾認為是吉兆，龍聖堂管理委員會主任委員賴力群等執事人員，相當開心龍聖堂再度成為信仰與地方文化記憶的焦點話題。

龍聖堂主祀南天九龍三太子，長期透過宗教活動凝聚地方情感，是在地的重要信仰據點。3年前廟方舉辦南天九龍三太子聖誕平安宴，進行「擲平安龜」宗教活動時，當時縣政府民政處長賴致富擲出聖筊黏在神桌八仙彩上，眾人都覺得吉利，時隔一年（2025年1月15日）賴致富接任員林市代理市長，為「黏筊」添上傳奇一筆，

龍聖宮主委賴力羣表示，宗教信仰是臺灣傳統文化的重要一環，宮廟除了提供民眾精神寄託，也扮演凝聚社區情感、傳承民俗文化的重要角色，無論如何解讀黏筊的特殊現象，最重要的仍是秉持虔誠、正向的信仰精神，將祈福的心意化為關懷他人、守望地方的力量。

我國傳統信仰認為信眾透過擲筊跟神明溝通，同時尋求心靈寄託，每逢重要祭典或祈福活動，信眾總會虔誠參拜以祈求家庭平安、事業順利，不懂的事情就擲筊請神明聖示，若出現立筊、黏筊等不尋常現象就被作吉兆，如今龍聖宮生再次發生黏筊，引起信眾好奇並讓更多人關注地方宮廟的信仰文化。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

彰化縣大村鄉龍聖堂信徒擲出聖筊，黏在神桌八仙彩。圖／龍聖堂提供
彰化縣大村鄉龍聖堂信徒擲出聖筊，黏在神桌八仙彩。圖／龍聖堂提供

彰化縣大村鄉龍聖堂信眾團隊與「黏筊」合影。圖／龍聖堂提供
彰化縣大村鄉龍聖堂信眾團隊與「黏筊」合影。圖／龍聖堂提供

彰化 八仙 信仰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

海基會呼籲一貫道信眾勿前往中國大陸 長期在大陸的信眾趕快回來

影／北投慈航寺住持侵占7千萬投資還搞借貸 當庭認罪喊「知道因果」

猛禽過境滿州疑遭宮廟鞭炮驚飛 墾管處重點時刻監看

吳明益「單車失竊記」西譯本 西班牙巡迴感受文學熱情

相關新聞

武嶺違停別再僥倖！仁愛警今天取締31件 嚴重阻路恐送辦

雙十連假期間，合歡山武嶺曾因車輛違停占據車道，造成交通嚴重壅塞，賓士車停在車道中央的畫面更引發關注。仁愛警分局今天加強交通疏導及違規取締，共取締違停31件，並要求車輛立即駛離，對於持續違規者，也將依法連續告發。

彰化田中幸福政策推陳出新 鎮公所送「超級鑽戒」逗樂鑽石婚夫婦

國人晚婚甚至不婚幾成常態，結婚70年就像童話故事，彰化縣田中鎮公所今表揚白金婚、鑽石婚的幸福夫婦；白金婚蘇郎夫婦表示，維持家庭完整和樂，夫妻一定要互相忍讓，多想想對方的優點，就算有什麼不如意，頂多兩天煙消雲散，又是幸福美滿的一家人。

3年前擲「黏筊」當上地方首長 彰化大村龍聖宮再現「黏筊」信眾稱奇

彰化縣大村龍聖堂信眾昨擲聖筊黏在神桌八仙彩，再現3年前的「黏杯」奇景， 信眾和地方民眾認為是吉兆，龍聖堂管理委員會主任委員賴力群等執事人員，相當開心龍聖堂再度成為信仰與地方文化記憶的焦點話題。

梧棲農會市民農園開園 親子一起種菜體驗田園樂趣

台中市梧棲區農會今天在梧棲區農會市民農園暨食農教育推廣園區，舉辦「2026田賜好運！梧農蔬活總動員」市民農園開園活動，農會總幹事吳柏慧和來賓、認養市民、在地青農及親子家庭，共同為「梧棲農會食農之丘」揭幕，宣告市民農園正式啟用。許多親子一起種菜，體驗田園樂趣。

選情初探／彰田中鎮長 選戰升溫爆衝突

彰化縣田中區三個鄉鎮的鄉鎮長選情各有不同。社頭鄉長蕭浚二以施政成果爭取連任，田中鎮長蕭淑芬面對地方政治家族出身的江宥增挑戰，雙方陣營還曾發生衝突；二水鄉則由羅森澤、許敏適角逐，選情競爭激烈。

12強奪冠帶動…台灣超巨蛋簽約 BOT興建

台中市政府昨天與台灣人壽投資的台灣超巨蛋開發公司簽約，台中超巨蛋正式揭曉場館名稱「台灣超巨蛋」，規畫容納四點五萬人，採民間自提ＢＯＴ方式興建。台中市長盧秀燕笑稱，任內本來只打算孵出台中巨蛋，台灣超巨蛋算是「意外懷孕」，預估超巨蛋將在二○三○年至二○三一年間落成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。