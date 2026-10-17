3年前擲「黏筊」當上地方首長 彰化大村龍聖宮再現「黏筊」信眾稱奇

彰化縣大村龍聖堂信眾昨擲聖筊黏在神桌八仙彩，再現3年前的「黏杯」奇景， 信眾和地方民眾認為是吉兆，龍聖堂管理委員會主任委員賴力群等執事人員，相當開心龍聖堂再度成為信仰與地方文化記憶的焦點話題。

龍聖堂主祀南天九龍三太子，長期透過宗教活動凝聚地方情感，是在地的重要信仰據點。3年前廟方舉辦南天九龍三太子聖誕平安宴，進行「擲平安龜」宗教活動時，當時縣政府民政處長賴致富擲出聖筊黏在神桌八仙彩上，眾人都覺得吉利，時隔一年（2025年1月15日）賴致富接任員林市代理市長，為「黏筊」添上傳奇一筆，

龍聖宮主委賴力羣表示，宗教信仰是臺灣傳統文化的重要一環，宮廟除了提供民眾精神寄託，也扮演凝聚社區情感、傳承民俗文化的重要角色，無論如何解讀黏筊的特殊現象，最重要的仍是秉持虔誠、正向的信仰精神，將祈福的心意化為關懷他人、守望地方的力量。

我國傳統信仰認為信眾透過擲筊跟神明溝通，同時尋求心靈寄託，每逢重要祭典或祈福活動，信眾總會虔誠參拜以祈求家庭平安、事業順利，不懂的事情就擲筊請神明聖示，若出現立筊、黏筊等不尋常現象就被作吉兆，如今龍聖宮生再次發生黏筊，引起信眾好奇並讓更多人關注地方宮廟的信仰文化。

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彰化縣大村鄉龍聖堂信徒擲出聖筊，黏在神桌八仙彩。圖／龍聖堂提供