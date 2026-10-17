武嶺違停別再僥倖！仁愛警今天取締31件 嚴重阻路恐送辦

雙十連假期間，合歡山武嶺曾因車輛違停占據車道，造成交通嚴重壅塞，賓士車停在車道中央的畫面更引發關注。仁愛警分局今天加強交通疏導及違規取締，共取締違停31件，並要求車輛立即駛離，對於持續違規者，也將依法連續告發。

武嶺是合歡山熱門觀景地點，每逢假日及連假，大量遊客上山，停車需求增加，停車場周邊及狹窄山道路段容易出現壅塞。部分車輛違規停放，不僅影響其他用路人通行，也可能造成雙向車流受阻，若遇緊急救護需求，更可能延誤救援。

仁愛分局今天針對武嶺停車場周邊及易壅塞路段，加強派員巡查，勤務期間共取締違規停車31件，並要求違規車輛立即駛離。警方表示，對於持續違規者，將視現場情形依法連續告發，以維護道路通行順暢。

針對嚴重違停造成的公共安全問題，相關行為若占用狹窄山道、阻礙雙向通行，甚至妨礙救護車等緊急車輛通行，警方將加強蒐證，並視個案情節，研判是否涉及刑法第185條妨害公眾往來安全罪，依法移送地檢署偵辦。

仁愛分局呼籲，民眾前往合歡山、武嶺前，應事先掌握道路管制、停車及天候資訊，並配合現場員警指揮，切勿貪圖方便任意違停。警方將持續加強重點路段勤務，維護山區交通秩序及行車安全。