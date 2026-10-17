梧棲農會市民農園開園 親子一起種菜體驗田園樂趣

台中市梧棲區農會今天在梧棲區農會市民農園暨食農教育推廣園區，舉辦「2026田賜好運！梧農蔬活總動員」市民農園開園活動，農會總幹事吳柏慧和來賓、認養市民、在地青農及親子家庭，共同為「梧棲農會食農之丘」揭幕，宣告市民農園正式啟用。許多親子一起種菜，體驗田園樂趣。

梧棲區近年因市地重劃，農地縮減、農村人口老化，農會前總幹事王秝毅任內推動農業轉型與食農教育，有感於許多市民嚮往田園之樂卻苦無耕地，2023年向台灣銀行承租耕地、展開整地規劃；現任總幹事吳柏慧接任後，持續推動與建設，終讓園區正式開園，農地區塊也已由民眾完成認養。未來農園將作為農會農業推廣與食農教育的核心基地，成為一座隨季節持續成長的戶外食農教室，讓民眾透過播種、澆水、觀察與採收，認識食物從土地走上餐桌的歷程。

梧棲區農會總幹事吳柏慧表示，要怎麼收穫，先怎麼栽。好運不會自己等著等著就來，而是每個人都要親手栽種出來，她說餐桌上的每一盤青菜，背後都是從種子落土、天天澆水、耐心等待，還有農民朋友彎著腰、流著汗，一點一滴換來的成果。農會打造這座市民農園，希望把農地變成大家都能一起參與的「戶外食農教室」，讓孩子知道蔬菜從哪裡來，讓爸媽帶著孩子一起播種、照顧、期待收穫，也讓長輩在田裡找回熟悉的土地味道、鍛鍊身體。

台中市梧棲區農會今天在「梧棲區農會市民農園暨食農教育推廣園區」舉辦「2026田賜好運！梧農蔬活總動員」市民農園開園活動。圖／梧棲區農會提供