12強奪冠帶動 台灣超巨蛋簽約 BOT興建

台中市政府昨天與台灣人壽投資的台灣超巨蛋開發公司簽約，台中超巨蛋正式揭曉場館名稱「台灣超巨蛋」，規畫容納四點五萬人，採民間自提ＢＯＴ方式興建。台中市長盧秀燕笑稱，任內本來只打算孵出台中巨蛋，台灣超巨蛋算是「意外懷孕」，預估超巨蛋將在二○三○年至二○三一年間落成。

簽約儀式邀請亞洲棒球總會長辜仲諒、台灣人壽董事長許舒博、日本職棒北海道火腿鬥士隊旗下公司取締役社長前澤賢，以及旅美好手李灝宇、台灣職棒名宿彭政閔等人出席。

盧秀燕表示，八年前競選市長時，因台中缺乏萬人以上的室內場館，連費玉清告別演唱會也獨缺台中，因此她將興建巨蛋列入政見，當選後由市府自籌一百億元興建可容納一點五萬人以上的台中巨蛋，目前工程進度順利。

她說，台灣棒球熱潮升溫，加上世界棒球十二強賽奪冠、台北大巨蛋啟用等因素，帶動中部對大型棒球場館的需求，台灣人壽提出民間自提ＢＯＴ方案，經過數年籌備後完成簽約。她笑說，自己是六都唯一女性市長，母雞會下蛋，超巨蛋就是「意外懷孕」。

台灣超巨蛋規畫可容納四萬五千人，可舉辦棒球賽與大型演唱會，連同已經動工的台中巨蛋，未來台中將坐擁「雙蛋」室內大型場館。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕指出，台中巨蛋由市府興建，超巨蛋則由民間投資，推動模式不同，民間案有機會加快進度，兩座場館都可能在二○三○年至二○三一年間落成。

中信兄弟也規畫未來超巨蛋完工後進駐，但仍待後續安排。盧秀燕對水湳周邊交通表示有信心。

許舒博表示，台灣超巨蛋規畫串聯運動、休閒、娛樂、飲食、購物及文化、科技與醫療服務，預估可創造六千三百五十五億元經濟價值及七點二萬個工作機會。

台灣人壽總經理莊中慶表示，超巨蛋參考北海道火腿鬥士隊主場館設計，並與日本團隊合作經營，期望啟用後每年吸引超過四百萬人次進場。

彭政閔表示，球場不只是比賽場地，也能透過科技改變觀賽體驗。他期待未來中華隊能在超巨蛋出賽，凝聚球迷為台灣加油。李灝宇也期待未來能以大聯盟球員或中華隊選手身分在超巨蛋出賽，盼場館早日完工。