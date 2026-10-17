聽新聞
0:00 / 0:00

12強奪冠帶動 台灣超巨蛋簽約 BOT興建

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市打造超巨蛋，中市府、台灣人壽昨簽約，旅美好手李灝宇、職棒名宿彭政閔等人到場見證。記者陳敬丰／攝影
台中市打造超巨蛋，中市府、台灣人壽昨簽約，旅美好手李灝宇、職棒名宿彭政閔等人到場見證。記者陳敬丰／攝影

台中市政府昨天與台灣人壽投資的台灣超巨蛋開發公司簽約，台中超巨蛋正式揭曉場館名稱「台灣超巨蛋」，規畫容納四點五萬人，採民間自提ＢＯＴ方式興建。台中市長盧秀燕笑稱，任內本來只打算孵出台中巨蛋，台灣超巨蛋算是「意外懷孕」，預估超巨蛋將在二○三○年至二○三一年間落成。　

簽約儀式邀請亞洲棒球總會長辜仲諒、台灣人壽董事長許舒博、日本職棒北海道火腿鬥士隊旗下公司取締役社長前澤賢，以及旅美好手李灝宇、台灣職棒名宿彭政閔等人出席。

盧秀燕表示，八年前競選市長時，因台中缺乏萬人以上的室內場館，連費玉清告別演唱會也獨缺台中，因此她將興建巨蛋列入政見，當選後由市府自籌一百億元興建可容納一點五萬人以上的台中巨蛋，目前工程進度順利。

她說，台灣棒球熱潮升溫，加上世界棒球十二強賽奪冠、台北大巨蛋啟用等因素，帶動中部對大型棒球場館的需求，台灣人壽提出民間自提ＢＯＴ方案，經過數年籌備後完成簽約。她笑說，自己是六都唯一女性市長，母雞會下蛋，超巨蛋就是「意外懷孕」。

台灣超巨蛋規畫可容納四萬五千人，可舉辦棒球賽與大型演唱會，連同已經動工的台中巨蛋，未來台中將坐擁「雙蛋」室內大型場館。記者陳敬丰／攝影
台灣超巨蛋規畫可容納四萬五千人，可舉辦棒球賽與大型演唱會，連同已經動工的台中巨蛋，未來台中將坐擁「雙蛋」室內大型場館。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕指出，台中巨蛋由市府興建，超巨蛋則由民間投資，推動模式不同，民間案有機會加快進度，兩座場館都可能在二○三○年至二○三一年間落成。

中信兄弟也規畫未來超巨蛋完工後進駐，但仍待後續安排。盧秀燕對水湳周邊交通表示有信心。

許舒博表示，台灣超巨蛋規畫串聯運動、休閒、娛樂、飲食、購物及文化、科技與醫療服務，預估可創造六千三百五十五億元經濟價值及七點二萬個工作機會。

台灣人壽總經理莊中慶表示，超巨蛋參考北海道火腿鬥士隊主場館設計，並與日本團隊合作經營，期望啟用後每年吸引超過四百萬人次進場。

彭政閔表示，球場不只是比賽場地，也能透過科技改變觀賽體驗。他期待未來中華隊能在超巨蛋出賽，凝聚球迷為台灣加油。李灝宇也期待未來能以大聯盟球員或中華隊選手身分在超巨蛋出賽，盼場館早日完工。

超巨蛋 BOT 盧秀燕

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中超巨蛋簽約名稱揭曉「台灣超巨蛋」 盧秀燕笑稱：意外懷孕

全台最大室內棒球場誕生！投資600億「台灣超巨蛋」BOT 案今正式簽約

棒球／旅美強棒李灝宇10/16現身台中 見證超巨蛋BOT簽約

台中市府在行政院會挺台北AI園區 也請託中央加速擴建台中機場

相關新聞

選情初探／彰田中鎮長 選戰升溫爆衝突

彰化縣田中區三個鄉鎮的鄉鎮長選情各有不同。社頭鄉長蕭浚二以施政成果爭取連任，田中鎮長蕭淑芬面對地方政治家族出身的江宥增挑戰，雙方陣營還曾發生衝突；二水鄉則由羅森澤、許敏適角逐，選情競爭激烈。

12強奪冠帶動 台灣超巨蛋簽約 BOT興建

台中市政府昨天與台灣人壽投資的台灣超巨蛋開發公司簽約，台中超巨蛋正式揭曉場館名稱「台灣超巨蛋」，規畫容納四點五萬人，採民間自提ＢＯＴ方式興建。台中市長盧秀燕笑稱，任內本來只打算孵出台中巨蛋，台灣超巨蛋算是「意外懷孕」，預估超巨蛋將在二○三○年至二○三一年間落成。

中市選戰 江啟臣、何欣純政見交鋒

台中市長選戰交通政策交鋒，國民黨參選人江啟臣昨天提出二十項交通政見，包括市民公車免費、台中機場擴建、國道四號延伸台中港及ＡＩ智慧交通等。民進黨參選人何欣純反擊，交通政見她上個月已提出，過去盧市長、胡市長也延攬學者當政務官，但台中交通真的變好了嗎？

藍中部聯合造勢 王惠美缺席？

國民黨中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢今天在彰化員林登場，主席鄭麗文、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕將到場助講，預計動員一萬一千人；民進黨彰化縣長參選人陳素月也將舉辦四大社團後援會成立大會，由秘書長徐國勇助陣。無黨籍參選人邱建富則勤跑競選總部成立大會及敬老活動，各自布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。