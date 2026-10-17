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選情初探／彰田中鎮長 選戰升溫爆衝突

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣田中區三個鄉鎮的鄉鎮長選情各有不同。社頭鄉長蕭浚二以施政成果爭取連任，田中鎮長蕭淑芬面對地方政治家族出身的江宥增挑戰，雙方陣營還曾發生衝突；二水鄉則由羅森澤、許敏適角逐，選情競爭激烈。

田中鎮長蕭淑芬無黨籍，第一任期內推動鎮政活力四射，傳統節日活動融入創意，打政績牌可圈可點。 同是無黨的田中鎮企業家二代江宥增在臉書宣布參選下屆鎮長，迄今沒舉辦選舉活動，有別於傳統政治人物，卻獲藍營多方支持。

今年九月蕭淑芬之子指目睹對手在路邊便溺，因多看幾眼遭江尾隨到住家停車場，江澄清是在路邊水龍頭洗手。雙方報警處理，此事件成為話題，司法後續及對選舉影響仍待觀察。

二水鄉長蘇界欽兩屆任滿，鄉民代表會主席羅森澤、前鄉長許敏適參選，兩人為無黨籍。羅森澤曾任村長、鄉民代表各三屆，累積人脈與從政經驗。經營禮儀社長期協助弱勢累積口碑，被視為具有競爭優勢。

許敏適曾因故解職，仍擔任學校家長會長、調解委員會主席，活躍地方，四年前展開布局，勤快耕耘，沿家戶拜訪發文宣至少八趟次，令人印象深刻。

國民黨籍社頭鄉長蕭浚二原是社頭鄉農會總幹事，把創新經營精神帶進公所，舉辦杜鵑花節、爭取台灣燈會串連元宵燈街，重點建設獲崙仔庄天門宮提供土地興建里樂親子共融公園，串連社鵑花大道、社頭清水岩寺成觀光帶，政績亮眼。

蕭淑芬 衝突 無黨籍

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