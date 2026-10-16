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台中「星燃計畫」1.1萬人甩肉17.6噸！ 失聯10年老同學聯手瘦近60公斤
台中市衛生局今表揚「2026台中星燃計畫：燃油升級行動」成果，宣布3個月市民健康競賽共1萬1120人報名參加、2952人成功達標，累積總減重逾17.6噸；獲第6名的林男說，他與獲第4名的林男為十年未見的五專同學，因參賽向其請益減重經驗，兩人互相加油打氣，共減下58.5公斤。
副市長鄭照新說，台中市府跨局處媒合全市13家國民運動中心，提供專屬運動券供市民運用；針對尚未設立運動中心的行政區，共開辦34 期燃油減脂班，確保健康資源深入各區。衛生局特別配置專業營養師團隊，透過主動致電關懷與客製化諮詢，協助參賽者建立正確的營養識能。
衛生局指出，此次「星燃計畫」總獎金150萬元，激發市民挑戰極限，個人組冠軍減去37.2公斤，創下活動的驚人紀錄。第4名、第6名的林姓參賽者分別減重30、28公斤，2人是畢業後10多年來都沒有聯繫的五專同學，因這次比賽，2人再度重逢。
第4名林姓參賽者體重從97公斤瘦到67.2公斤，第6名則從90.7公斤減到62公斤，二人共瘦下請問總共減下58.5公斤。
第4名林姓參賽者表示，減重過程最難熬的是面對極致的飲食控制，少油少鹽，他只吃蒸煮的豆腐、雞胸肉等高蛋白食物，以及綠色蔬菜，養成運動習慣，他選擇跳繩，或在跑步機上慢跑或快走，時間不夠就每天200下波比跳，每周看著體重數字下降成為減重的動力，如今一樣飲食控制少油少鹽、持續運動，體重維持在6字頭。
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