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活得老也要活得好 頂新和德文教基金會驗收BMB聰明活成果

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
頂新和德文教基金會辦理彰化縣永靖鄉BMB聰明活計畫，團隊講師帶領長者使用彈力帶進行肌力運動。圖／頂新和德文教基金會提供
頂新和德文教基金會辦理彰化縣永靖鄉BMB聰明活計畫，團隊講師帶領長者使用彈力帶進行肌力運動。圖／頂新和德文教基金會提供

彰化縣永靖鄉65歲以上人口占比21.7%，符合聯合國超高齡社會定義，在地的頂新和德文教基金會攜手中正大學魏惠娟教授團隊，去年起推動「BMB聰明活」（Body-Mind-Balance）計畫，從永靖鄉兩社區起步，今年擴大到五個社區，期許逐步建構長者身心健康防護網。

基金會今（16）日在頂新大樓舉辦「永靖BMB聰明活」成果發表會，邀請鄉長魏碩衛、鄉代會主席林致安和社區村里長、種子教師和民眾共同見證，講師與種子教師帶領社區學員使用彈力帶、「甜甜圈」做訓練肌耐力運動，呈現BMB訓練身體與腦力並重的特色，並頒發種子教師結訓及學員結業證書。

成果分享時，湳港村長呂金和說，很多長者內向、不願意走出來，他騎機車逐戶拜訪，說服6、7名長者出門，參與活動後身體變更健康，並帶動其他長者願意參加活動。五汴社區90歲何姓村民表示，先前在家看電視、睡覺打發時間，參加活動後生活變得充實又認識很多新朋友，「心花朵朵開」。

「要讓長輩持續受益，不能只依靠外部專業資源，更重要的是把教學能力留在地方。」基金會副執行長邱慧珊說，去年課程看見長輩在行動力與腦力上的進步，更確信系統性運動訓練的重要；今年計畫從「看見需求、導入教學」轉向「在地培力、長期經營」，除了擴大服務據點也積極培育永靖及鄰近鄉鎮的種子師資。

台灣樂齡體智能研究推廣協會理事長黃清雲表示，今年最大的突破是從「直接教長輩」轉為「培育會教長輩的人」，種子培訓不僅是傳授專業知識，更是將教學能量交棒給地方，透過在地師資相互支援、交流及持續進修，讓健康促進服務得以長久延續。

永靖在地實習種子教師蕭秀娟認為，計畫最有意義之處在於實現「自己人照顧自己人」，在地師資熟悉長輩的生活習慣與語言，能以更貼近的方式陪伴，讓專業訓練融入日常，社區逐步累積自主照顧的力量。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充秉持「回饋故鄉、服務社區」的理念，持續關注故鄉永靖的在地需求，因此基金會長期從產業、教育、社福及環境四大面向投入地方發展，永靖BMB聰明活計畫服務範圍從四芳、瑚璉社區擴展至五汴、湳港及福興社區，累計1600人次受惠，19名在地種子教師結訓。

彰化縣 頂新

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